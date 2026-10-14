Cea mai veche epavă descoperită pe fundul Mediteranei: are peste 4.700 de ani / foto video

Pe scurt: O epavă veche de aproape 5.000 de ani a fost găsită pe fundul Mării Mediterane, lângă Turcia. Vasele ceramice descoperite încă păstrează urme ale conținutului original.

O epavă veche de aproape 5.000 de ani a fost descoperită de arheologi în largul coastelor Turciei, potrivit HotNews.ro.

Specialiștii estimează că epava are o vechime cuprinsă între 4.400 și 4.700 de ani, datând din Epoca Bronzului timpuriu, o perioadă apropiată de cea în care era construită Marea Piramidă din Egipt.

Structura din lemn a navei nu s-a păstrat, însă pe fundul mării au fost găsite peste 30 de vase ceramice de depozitare, numite amfore, dintre care unele conțin încă urme ale conținutului original. De asemenea, au fost descoperite trei ancore mari din piatră, ceea ce sugerează că nava era folosită pentru transportul de mărfuri pe Marea Mediterană.

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Profesorul Hakan Öniz, de la Universitatea Akdeniz din Turcia, care a condus expediția Asociației de Arheologie Mediteraneană, a declarat: „Epava este o capsulă a timpului aflată pe fundul mării”. Potrivit echipei de cercetători, nava avea o lungime de aproximativ 10 metri și era destinată comerțului.

Deoarece nicio parte a structurii din lemn nu a supraviețuit, specialiștii nu au putut folosi datarea cu radiocarbon, metodă aplicabilă doar materialelor organice.

În schimb, datarea epavei s-a realizat prin analiza formelor și tehnicilor de decorare ale amforelor găsite. „Comparând tehnicile de decorare, putem afirma cu certitudine că epava datează din Epoca Bronzului timpuriu. Suntem 100% siguri de acest lucru”, a precizat Hakan Öniz.

Echipa de arheologi încearcă acum să stabilească exact ce produse transporta nava. Dr. Karin Sowada, arheolog la Universitatea Macquarie din Australia, a declarat că este posibil ca vasele să fi conținut ulei de măsline, vin sau rășini provenite din copaci.