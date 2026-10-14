Pe scurt: CNAS caută directori generali pentru casele de sănătate din mai multe județe, inclusiv Sibiu. Candidații vor susține proba scrisă în noiembrie la ASE București.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a 16 posturi vacante de director general la casele de asigurări de sănătate din 15 județe, precum și la instituția care gestionează asigurările de sănătate pentru personalul din apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească (CAS AOPSNAJ), potrivit Mediafax.

Concursurile vizează funcțiile de conducere ale caselor de asigurări de sănătate din județele Bacău, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș. De asemenea, va fi organizat concurs pentru ocuparea funcției de director general al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ).

Proba scrisă a concursului este programată pentru 18 noiembrie 2026, cu începere de la ora 10:00, la Academia de Studii Economice din București, în clădirea Ion Angelescu, situată în Piața Romană nr. 6.

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Candidații care promovează această etapă și îndeplinesc condițiile pentru următoarea fază vor susține un interviu pe 23 noiembrie 2026, la sediul central al CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, sector 3.

Condițiile de participare, lista documentelor necesare pentru înscriere și bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul CNAS, la sediile caselor de asigurări de sănătate vizate, precum și pe paginile de internet ale acestora.

Pentru informații suplimentare, candidații pot contacta Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt, la numărul de telefon 0372.309.240.

Persoana de contact desemnată pentru acest concurs este Nicoleta Badiu, consilier grad profesional superior, care poate fi contactată și la adresa de e-mail nicoleta.badiu@cnas.gov.ro.

Printre județele vizate de concurs se numără și Sibiu. Detalii suplimentare despre concursul pentru această funcție pot fi găsite și în articolul Se caută șef la Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu: CNAS organizează concurs.