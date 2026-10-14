Mijlocașul lui Inter Sibiu, Tudor Neamțiu este convins că echipa sa va sparge gheața în duelurile cu ACS Mediaș 2022 și se va impune în duelul direct programat vineri (ora 18.00), pe Municipal.

Chiar dacă Inter nu a câștigat până acum contra lui ACS Mediaș, mijlocașul sibienilor, Tudor Neamțiu este convins că această tradiție se va rupe vineri pe arena din Parcul sub Arini.

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Derby-ul județului Sibiu din Liga 3, Inter – ACS Mediaș 2022 este programat vineri, de la ora 18.00, în nocturnă.

”Fiecare sezon este diferit, grupul de anul acesta al Interului este unul cu jucători valoroși, cu experiență, plecăm cu prima șansă pentru că jucăm acasă, în fața fanilor noștri. Sunt sigur că istoria nu se va repeta în ceea ce privește meciurile directe” a declarat Tudor Neamțiu.

”Ne dorim cele trei puncte”

Venit în această vară la Inter, mijlocașul central Tudor Neamțiu (21 ani) a adus echilibru în linia mediană a sibienilor.

”Pentru noi toate meciurile sunt la fel, nu contează ce adversar avem în față, ne dorim să luăm cele 3 puncte, ca în fiecare meci. Băieții sunt la fel de focusați ca până acum, își doresc victoria pe Municipal, eu am mare încredere în acest grup. Duelul cu Mediaș cred că va fi decis de cei care își doresc mai mult victoria. Terenul este unul foarte bun, condițiile sunt excelente, ambele echipe vor victoria, astfel cred că va rezulta un meci foarte frumos” a spus jucătorul sibian.

”În retur, rezultatul cu Corona va fi diferit”

Inter vrea să prindă play-off-ul în acest sezon al Ligii 3, iar acolo Tudor Neamțiu este convins că echipa sa fa face o impresie bună. Înfrângerea din runda trecută, de la Brașov contra Coronei va fi răzbunată în retur.

”În ceea ce privește play-off-ul, ne dorim să ajungem acolo, iar după aceea, sunt convins că vom face o figură frumoasă. Corona are un grup puternic, dar la fel avem și noi, ei au pornit cu prima șansă meciul din etapa trecută cu noi, jucând acasă și pe un teren cu care noi nu eram obișnuiți, dar sunt convins ca în retur rezultatul va fi diferit.” Corona Brașov este văzută de specialiști ca fiind principala favorită la promovare.

”Inter, echipa-fanion a județului”

T. Neamțiu este convins că Inter, având tradiție în spate, este echipa-fanion a județului Sibiu, chiar dacă Șelimbăr evoluează în Liga 2. ”Interul este o echipă de tradiție, un nume pe care mulți dintre suporterii noștri îl știu, iar noi încercăm să readucem echipa înapoi in primele ligi, unde îi este locul. În opinia mea Interul este echipa reprezentativă din județul nostru.” Desființat în anul 2000, Inter a fost readus la viață în 2020 de Teodor Birț, clubul obținând în instanță numele și palmaresul echipei care a activat opt ani în Divizia A și a câștigat Cupa Balcanică în 1991. În sezonul 1990/91, Inter a obținut cea mai mare performanță din istoria Sibiului: locul 4 în prima ligă, semifinale de Cupa României și singurul trofeu european.

Sibianul Tudor Neamțiu a revenit acasă după un sezon petrecut în Luxemburg, la Dudelange, echipă care a bifat și două prezențe în cupele europene, în preliminariile Conference League.”Sper ca experiența mea din străinătate să aducă un plus grupului, scopul meu este să ajut echipa cât pot” a mai spus mijlocașul. Produs al clubului Interstar, Neamțiu a jucat și la juniorii lui ”U” Cluj, Gaz Metan, FC Hermannstadt și Genoa (Italia). El are la activ prezențe în naționalele U 18 și U 20 ale României.