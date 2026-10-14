Pe scurt: Participanții au explorat peisaje spectaculoase, au gustat preparate locale și au ascultat povești ale comunităților din Țara Oltului.

Un grup de 200 de bicicliști din întreaga țară a pedalat sâmbătă, 17 octombrie 2026, pe un traseu de 60 de kilometri prin Țara Oltului, într-un eveniment care a pus în valoare peisajele, istoria și tradițiile locale.

Potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook, participanții au avut parte de o experiență complexă, dincolo de simpla plimbare cu bicicleta.

Traseul a inclus zone cu peisaje spectaculoase, opriri în locuri încărcate de istorie și întâlniri cu localnici care și-au prezentat poveștile și tradițiile. Bicicliștii au avut ocazia să deguste preparate culinare pregătite de comunitățile locale și să asculte muzică într-un spațiu cu o vechime de aproape 800 de ani.

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Daniela Cîmpean a subliniat că evenimentul nu a fost doar o tură sportivă, ci o ocazie de a descoperi oameni care își iubesc locurile și care știu să-i facă și pe alții să se îndrăgostească de ele. „Am trecut prin peisaje care îți taie răsuflarea, am ascultat povești despre oameni extraordinari, am descoperit locuri încărcate de istorie, am gustat bunătăți pregătite de localnici și am ascultat muzică într-un loc în care zidurile au aproape 800 de ani”, a scris Daniela Cîmpean.

Evenimentul a făcut parte din proiectul „Pedalează și vizitează”, organizat în colaborare cu Fundația Conservation Carpathia și Primăria Avrig. Scopul proiectului este de a aduce oamenii mai aproape de comunitățile locale, de a transforma frumusețea locurilor, tradițiile și gastronomia în motive de a călători și de a genera beneficii directe pentru locuitorii din zonă.

„Aceasta este, de fapt, marea bucurie a proiectului: să aducem oamenii mai aproape de comunitățile noastre. Să transformăm frumusețea locurilor, tradițiile, gastronomia și poveștile localnicilor în motive de a călători. Și să facem astfel încât turismul să aducă beneficii chiar celor care trăiesc aici”, a precizat Daniela Cîmpean.

Participanții au plecat cu dorința de a reveni, iar organizatorii intenționează să continue această inițiativă și în anii următori. În perioada următoare, Daniela Cîmpean a anunțat că va prezenta, prin povești și fotografii, câteva dintre locurile vizitate și oamenii întâlniți pe traseu.

Țara Oltului, zonă cunoscută pentru peisajele sale, istoria bogată și comunitățile cu tradiții autentice, a fost astfel promovată ca destinație de descoperit, gustat și trăit, nu doar de traversat. Detalii suplimentare despre eveniment au fost publicate pe pagina de Facebook a Danielei Cîmpean, citată de Daniela Cîmpean – Presedinta Consiliului Judetean Sibiu.