Pe scurt: Astra Film Junior aduce la Sibiu filme documentare pentru elevi de toate vârstele, cu dezbateri, ateliere și spectacole care stimulează gândirea critică și empatia.

Filmele documentare pot deveni un instrument valoros pentru profesori în procesul de predare, ajutând elevii să dezvolte empatie, gândire critică și să înțeleagă mai bine lumea din jur.

Potrivit Edupedu.ro, filmele documentare oferă povești reale care îi ajută pe copii și tineri să se pună în locul altora, să înțeleagă contexte economice, politice, sociale sau culturale și să privească lucrurile din perspective noi.

În perioada 19-23 octombrie, la Sibiu are loc Astra Film Junior, un festival dedicat elevilor și profesorilor, unde sunt prezentate zeci de filme documentare pentru toate categoriile de vârstă.

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Evenimentul, ajuns la a 18-a ediție, este considerat una dintre cele mai mari experiențe educaționale prin cultură din România. Sălile de film sunt pline an de an, datorită selecției variate de filme care abordează teme precum natura, animalele, emoțiile, deciziile importante luate de copii sau provocările adolescenței.

Filmele documentare îi ajută pe elevi să învețe despre lume și să dezbată teme complexe

Teodora Minea, coordonatorul actualei ediții Astra Film Junior, a participat la festival încă din clasa întâi, iar acum organizează programul pentru elevi. Ea subliniază că „experiența de vizionare de film documentar de la o vârstă fragedă modelează mintea prin curiozitate și empatie”.

Filmele selectate pentru copii de 6 ani și peste abordează subiecte precum dizabilitatea, curajul, creativitatea și autenticitatea. De exemplu, „Întunericul, prin atingere” și „Golul lui Benet” prezintă poveștile a doi copii cu dizabilități, iar „Îmbrățișează-mă, Sue” și „Ryuji vă spune o poveste” arată cum talentele speciale pot apărea din experiențe dificile.

Pentru clasele primare, organizatorii au pregătit patru pachete de câte două filme, cu povești în care elevii se pot regăsi ușor. „Cu multă curiozitate descoperim lumea împreună”, a declarat Teodora Minea. Filmele documentare pot construi punți între discipline, astfel încât elevii să învețe istorie, educație civică, geografie sau limba română într-un mod interactiv și captivant.

Dezbateri, ateliere și spectacole pentru elevii de gimnaziu și liceu

Pentru elevii de 11 ani și peste, programul Astra Film Junior include filme despre migrație, sănătate mintală și implicare civică. „Mă țin bine!” și „Cele două case ale Jasminei” prezintă povești despre migrație, iar „Eliberat – un film despre OCD” și „Phil este trist” abordează probleme de sănătate mintală. Filmul „Protejăm clima cu ajutorul numerelor” arată cum pasiunea pentru știință și implicarea civică pot schimba comunități.

Teodora Minea a precizat că selecția pentru clasele gimnaziale tratează teme dificile, uneori tabu, precum depresia sau tulburările obsesiv-compulsive. Pentru elevii de 15 ani și peste, festivalul propune trei dezbateri între grupurile de debate ale liceelor din Sibiu. Prima dezbatere, pe 19 octombrie, pornește de la întrebarea

„Este adevărat că… educația face societatea mai bună?”, urmată de discuții despre inteligența emoțională și controlul emoțiilor (20 octombrie) și despre manipulare și fake news (21 octombrie), ultima fiind completată de un atelier susținut de experții Funky Citizens.

Noutatea ediției pentru liceeni este spectacolul de teatru multimedia „Deșteptarea”, produs de Teatrul Regina Maria din Oradea, unde actorii joacă alături de copiii lor adolescenți. Spectacolul abordează relațiile dintre părinți, elevi și profesori, iar la final publicul este invitat la o discuție cu echipa artistică.

Elevii de liceu vor putea viziona și filme care tratează presiunea de a te potrivi, competiția, ambiția și încrederea în sine („Fata care cucerește cerul”), dar și întrebări legate de imaginea de sine și drumul în viață („Suntem puternice!”).

Toate aceste activități și filme sunt menite să stimuleze gândirea critică, empatia și abilitățile de comunicare ale tinerilor.

Programul complet al Astra Film Junior 2026 poate fi consultat pe site-ul festivalului. Între 19-23 octombrie, elevii și profesorii sunt invitați să descopere selecția de filme și să participe la dezbateri, ateliere și spectacole, explorând teme relevante pentru dezvoltarea lor personală și socială.