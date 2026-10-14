Pe scurt: Elevii din Sibiu și din țară pot descoperi patrimoniul și natura la Muzeul ASTRA, prin ateliere, quiz-uri și explorări ghidate, între 19 și 23 octombrie 2026.

Muzeul ASTRA din Sibiu propune elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal o ofertă educațională interactivă în perioada 19-23 octombrie 2026, cu activități dedicate programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, elevii din Sibiu și din întreaga țară sunt invitați să participe la ateliere practice, quiz-uri și vânători de comori pentru a descoperi patrimoniul cultural și natural într-un mod captivant.

Ioana Dan, Director Marketing și Educație la Muzeul ASTRA, a declarat că „patrimoniul Muzeului ASTRA este o resursă educațională extrem de bogată, care prin implicarea directă a personalului de specialitate – educatori muzeali și muzeografi – se transformă într-o experiență interactivă și atractivă”.

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Aceasta a subliniat că programul de educație muzeală se bazează pe principii de calitate, incluziune și echitate, oferind participanților oportunități diverse de dezvoltare și reconectare cu natura și valorile identitare.

Programul „Școala la muzeu”, derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, continuă și în anul școlar 2026-2027 cu activități educaționale gratuite pentru elevii școlilor sibiene.

În perioada 19-23 octombrie 2026, elevii vor putea descoperi gospodării tradiționale precum Gospodăria de țesător de straie vâltorite din Săpânța (Maramureș), Gospodăria-atelier de olar din Horezu (Vâlcea), Duplexul de gospodării de olar din Găleșoaia (Gorj), Gospodăria-atelier de dogar din Nereju (Vrancea) și Gospodăria de jogărar din Gura Râului (Sibiu).

Ghidajele vor fi susținute atât de muzeografii Muzeului ASTRA, cât și de elevi ai Colegiului Economic „George Barițiu” din Sibiu, profilul Turism și alimentație, care au efectuat stagii de practică alături de specialiștii muzeului.

Ateliere creative, explorări în natură și expoziții tematice pentru elevi

Între 21 și 23 octombrie 2026, între orele 10:00 și 16:00, la Gospodăria-atelier de olar din Horezu vor avea loc ateliere de scriere creativă și desen sub titlul „Stăpânii lutului”. În zilele de 21 și 23 octombrie, între 10:00 și 13:00, la casa din Tilișca se va desfășura atelierul „Lâna – o fibră textilă utilă și plăcută”.

De asemenea, în perioada 20-23 octombrie 2026, la orele 09:30, 11:00 și 12:30, elevii pot participa la activitatea „Explorează natura din Muzeul ASTRA”, susținută de Fundația Conservation Carpathia. Tot în intervalul 21-23 octombrie, între 09:30 și 13:00, sunt programate ghidaje în expoziția „SCOARȚE. COVOARE. PĂRETARE – RAFINAMENTUL TEHNICILOR DE ȚESUT” din clădirea principală a muzeului.

Pe tot parcursul anului școlar, grupuri de câte patru elevi pot participa la quiz-uri tematice precum „Drumul firului de lână”, „Simboluri ascunse în memoria obiectelor”, „Moara norocoasă”, „Aventurile lui Stejărel în Dumbrava fermecată”, „Pe urmele ciobanilor” și „Satul gorjean, școala tăcută a lui Brâncuși”. De asemenea, sunt organizate vânători de comori cu tematici precum „Morărit”, „Olărit”, „Funia și dintele de lup”.

Participarea la activități se face pe bază de programare și presupune completarea proceselor-verbale în trei exemplare. Oferta Muzeului ASTRA se adresează atât elevilor din Sibiu, cât și celor din alte județe, dorind să devină un partener activ în educația non-formală și să ofere un mediu stimulant pentru descoperirea patrimoniului și a naturii.

Alte instituții din județul Sibiu organizează activități similare, cum ar fi atelierele și expozițiile pentru elevi la Muzeul Municipal Mediaș sau proiectele Săptămâna Verde la Salina Terra Salis.

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