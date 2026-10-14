Pe scurt:
Polițiștii rutieri din Sibiu au reținut un tânăr de 19 ani prins conducând fără permis. Incidentul a avut loc pe strada Deventer, iar tânărul a ajuns în arest.
Un tânăr în vârstă de 19 ani din municipiul Sibiu a fost reținut de polițiștii rutieri după ce a fost prins conducând un autoturism fără a deține permis de conducere.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut în seara zilei de luni, 12 octombrie 2026, în jurul orei 23:20, pe strada Deventer din Sibiu.
În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că tânărul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
La data de marți, 13 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând să fie prezentat în fața procurorilor pentru continuarea cercetărilor.
Ultima oră
- De la volan, direct în arest: tânărul prins fără permis la Sibiu, reținut de poliție acum 1 minut
- Cât au cheltuit sibienii pe vacanțe în 2026: o familie a plătit 12.000 de euro pentru un sejur în Antalya acum 2 minute
- Hoțul prins la furat scule electrice în Mârșa: magistrații au decis să îl lase liber acum 6 minute
- Premiera piesei „Ursul păcălit de vulpe” a umplut sala Teatrului Gong din Sibiu / foto acum 25 de minute
- Sfârșitul unei imagini-simbol din New York: trăsurile cu cai vor fi interzise acum o oră