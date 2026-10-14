Pe scurt: Polițiștii rutieri din Sibiu au reținut un tânăr de 19 ani prins conducând fără permis. Incidentul a avut loc pe strada Deventer, iar tânărul a ajuns în arest.

Un tânăr în vârstă de 19 ani din municipiul Sibiu a fost reținut de polițiștii rutieri după ce a fost prins conducând un autoturism fără a deține permis de conducere.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut în seara zilei de luni, 12 octombrie 2026, în jurul orei 23:20, pe strada Deventer din Sibiu.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că tânărul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

La data de marți, 13 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând să fie prezentat în fața procurorilor pentru continuarea cercetărilor.