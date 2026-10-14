Candidații care vor să obțină permisul de conducere în județul Sibiu au ajuns să aștepte aproximativ două luni pentru susținerea probei practice.

Situația este provocată de deficitul de personal de la Serviciul Permise și Înmatriculări, unde doar patru examinatori susțin aproximativ 1.000 de examinări în fiecare lună. Pentru reducerea întârzierilor, Prefectura Sibiu a solicitat sprijin din județul Alba.

Instituția Prefectului Județul Sibiu a anunțat că problemele de personal au început să afecteze activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor încă din luna iulie 2026.

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În prezent, aproximativ 75% dintre posturile prevăzute în schema de personal sunt ocupate. Lipsa angajaților afectează atât activitatea de înmatriculare a vehiculelor, cât mai ales organizarea examenelor pentru obținerea permisului de conducere.

Patru examinatori pentru aproximativ 1.000 de probe pe lună

Cea mai mare presiune se resimte în zona examinărilor auto. La nivelul județului Sibiu, patru examinatori trebuie să gestioneze aproximativ 1.000 de examinări în fiecare lună.

În aceste condiții, candidații care au terminat școala de șoferi ajung să aștepte aproximativ două luni până la susținerea probei practice.

Pentru a reduce perioada de așteptare, Prefectura Sibiu a inițiat demersuri pentru suplimentarea temporară a personalului. În următoarea perioadă, examinatori din județul Alba vor veni în sprijinul colegilor din Sibiu pentru două săptămâni.

Măsura ar trebui să permită examinarea unui număr mai mare de candidați și diminuarea întârzierilor acumulate.

Prefectura caută și o soluție pe termen lung

În paralel, autoritățile au început demersurile pentru completarea schemei de personal cu absolvenți ai instituțiilor de învățământ de specialitate. Soluția urmărește creșterea capacității serviciului pe termen mediu și lung, în funcție de procedurile legale și de posturile disponibile.

Subprefectul județului Sibiu, Andra Albu, spune că actuala perioadă de așteptare creează probleme reale pentru candidați și că este nevoie de măsuri rapide, dar și de o soluție de durată.

„Știm că pentru mulți dintre cei care au terminat școala de șoferi, două luni de așteptare până la examen înseamnă un inconvenient real. În același timp, trebuie să ținem cont că avem doar patru examinatori care asigură aproximativ o mie de examinări în fiecare lună. Este un efort considerabil, dar insuficient pentru volumul actual de solicitări.Am căutat soluții care să producă efecte cât mai repede. Sprijinul colegilor din Alba ne va permite să suplimentăm numărul examinărilor în următoarele două săptămâni și să reducem din presiunea asupra programărilor. În paralel, lucrăm la soluții pentru completarea personalului, astfel încât să nu ne confruntăm permanent cu aceeași problemă.Oamenii au nevoie de servicii publice care funcționează într-un termen rezonabil, iar responsabilitatea noastră este să găsim soluții, nu să ne limităm la a constata dificultățile”, a declarat Andra Albu, subprefectul județului Sibiu.

Prefectura Sibiu anunță că va continua demersurile pentru suplimentarea resurselor umane și pentru reducerea timpilor de așteptare la examenele pentru obținerea permisului de conducere.