Pe scurt: Noi echipamente medicale vor ajunge la Spitalul Județean Sibiu, finanțate din economiile fondurilor europene. Consiliul Județean continuă investițiile pentru pacienții oncologici.

Consiliul Județean Sibiu anunță noi investiții în echipamente medicale pentru pacienții oncologici, folosind economiile obținute din proiectul european dedicat infrastructurii de oncologie.

Potrivit comunicatului transmis miercuri, 14 octombrie 2026, nouă echipamente, cu o valoare totală estimată la 243.000 de lei fără TVA, vor completa dotările Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Dotările includ trei monitoare mobile pentru funcții vitale, două detectoare de vene și un aparat EKG mobil. Monitoarele mobile vor permite supravegherea parametrilor esențiali ai pacienților și identificarea rapidă a modificărilor stării acestora.

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Detectoarele de vene vor facilita identificarea venelor și accesul venos, reducând dificultatea și disconfortul procedurilor, mai ales pentru pacienții care necesită tratamente repetate. Aparatul EKG mobil va permite evaluarea activității cardiace direct la patul pacientului, fără a fi nevoie de deplasări suplimentare.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat:

„Pentru noi, eficiența utilizării fondurilor europene nu înseamnă doar realizarea investițiilor asumate, ci și valorificarea fiecărei oportunități de a face mai mult pentru pacienți. Economiile obținute le transformăm în noi dotări medicale, care vin în sprijinul medicilor și, mai ales, al oamenilor care au nevoie de îngrijire. În oncologie, fiecare detaliu contează: de la monitorizarea atentă a pacientului până la administrarea tratamentului în condiții de maximă siguranță. Continuăm să investim pentru ca pacienții din județul Sibiu să beneficieze de servicii medicale tot mai bune, cât mai aproape de casă.”

Achiziția acestor echipamente se realizează în cadrul proiectului „Investiții în infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu în domeniul oncologiei”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii medicale și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de diagnostic și tratament oncologic.

Procedura de achiziție a fost organizată în șase loturi, iar câștigătorii desemnați sunt operatorii economici SAPACO 2000 SA, LIAMED SRL și Medical Corp SRL.

În paralel, Consiliul Județean Sibiu a lansat o nouă licitație, cu o valoare estimată de aproximativ 600.000 de lei fără TVA, pentru achiziționarea de echipamente medicale destinate mai multor specialități din cadrul Spitalului Județean Sibiu.

Și această investiție este finanțată din economiile realizate prin proiectul european de modernizare a Ambulatoriului de Specialitate. Noile dotări vor contribui la îmbunătățirea serviciilor de diagnostic, monitorizare și tratament oferite pacienților.

Consiliul Județean Sibiu continuă astfel să valorifice economiile din fonduri europene pentru a aduce echipamente medicale moderne în spitalele din județ, cu scopul de a crește calitatea serviciilor medicale și de a răspunde mai bine nevoilor pacienților.

Un exemplu similar de direcționare a economiilor către investiții locale a fost raportat și de Primăria Sadu în urmă cu câteva luni.