O adolescentă din Brateiu este căutată de familie și de poliție după ce, în cursul zilei de marți a plecat de acasă către școală, dar nu a mai ajuns la unitatea de învățământ.

Minora are 15 ani și, potrivit polițiștilor, lipsește de acasă din 13 octombrie.

„La data de 13 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că, fiica sa, numita MOLDOVAN ANGELA MARIA, în vârstă de 15 ani, domiciliată în localitatea Brateiu, a plecat voluntar de la domiciliu, cu intenția de a se deplasa către unitatea de învățământ din localitatea Brateiu, însă nu a mai ajuns la aceasta”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

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Semnalmente: 1,52 m, greutate aproximativ 42 kg, păr de culoare șaten, ochi verzi.

La momentul dispariției purta o geacă de culoare alb, bluză de culoare gri, blugi de culoare alb, pantofi sport de culoare roz și un rucsac roșu.

Semne particulare: nu se cunosc.

Cetățenii care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.