Pe scurt: Filmul premiat internațional despre George Enescu ajunge la Sibiu, cu o sesiune Q&A alături de regizor. Accesul este gratuit, dar locurile sunt limitate.

Primăria Municipiului Sibiu marchează 145 de ani de la nașterea lui George Enescu printr-o proiecție specială a filmului „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache. Potrivit Primăriei Sibiu, evenimentul va avea loc joi, 29 octombrie, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”.

Filmul, o producție premiată la nivel internațional, va fi urmat de o sesiune Q&A, unde regizorul Toma Enache va răspunde întrebărilor publicului. Centrul Cultural „Ion Besoiu” este partener al proiectului și oferă sala gratuit pentru această ocazie.

„Enescu, jupuit de viu” a avut premiera mondială la Marché du Film de la Cannes în 2024 și a fost prezentat și nominalizat la festivaluri din întreaga lume, inclusiv la Veneția, Los Angeles și Brisbane. Filmul a obținut distincții precum ANGEL FILM AWARDS la Monaco International Film Festival (2024), British Film Festival (2024), Rome Prisma Film Awards (2024), Florence Film Awards (2024), Bridges International Film Festival (2024) și Five Continents International Film Festival (2025). Premiera americană a avut loc la Los Angeles, în cadrul celei de-a 27-a ediții a Arpa International Film Festival, unde Toma Enache a primit premiul Outstanding Achievement in Filmmaking.

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Acces gratuit cu bilet rezervat pe Eventbook sau la Centrul Cultural Ion Besoiu

Pentru această proiecție sunt disponibile 500 de locuri. Accesul este gratuit, însă este necesară achiziția unui bilet cu valoare 0, care poate fi obținut de pe platforma Eventbook la acest link sau direct de la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. Biletele pot fi ridicate de marți până vineri între orele 14:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 20:00.

Filmul este dedicat vieții și personalității lui George Enescu, una dintre cele mai importante figuri ale culturii române și ale muzicii universale. Povestea urmărește atât parcursul artistic al compozitorului și violonistului, cât și aspecte personale: relațiile, iubirile, sacrificiile și frământările care i-au marcat destinul.

Distribuție de excepție și muzică interpretată de orchestre renumite

Din distribuție fac parte Mircea Dragoman (George Enescu), Theodora Sandu (Prințesa Maruca) și Kira Hagi (Alice Cantacuzino). Coloana sonoră include lucrări de George Enescu, dar și muzică originală semnată de compozitorul Sebastian Androne-Nakanishi. În film apar interpretări ale Orchestrei Naționale a Franței, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, ale Orchestrei Naționale Radio din România, dirijată de Horia Andreescu, și ale violonistului Alexandru Tomescu.

Evenimentul face parte din seria de acțiuni culturale susținute de Primăria Sibiu și Centrul Cultural „Ion Besoiu”, oferind publicului local ocazia de a descoperi povestea lui Enescu într-o producție cinematografică apreciată la nivel internațional.

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