Pe scurt: Saloanele ASTREI aduc la Sibiu două nume importante ale artei contemporane, Dana Constantin și Geanina Ionescu, într-o expoziție ce explorează geometria și emoția în pictură.

Muzeul ASTRA din Sibiu găzduiește, între 16 și 30 octombrie 2026, cea de-a zecea ediție a Saloanelor ASTREI, un eveniment dedicat artei vizuale contemporane din România.

Potrivit Muzeului ASTRA, vernisajul expoziției va avea loc vineri, 16 octombrie 2026, la ora 13:00, la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, cu acces prin intrarea nr. 3 în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Ediția din acest an îi are ca protagoniști pe Dana Constantin, profesor universitar la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și președinte al Filialei Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din România, și pe Geanina Ionescu, conferențiar universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, director al Centrului ASTRA pentru Patrimoniu și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Pictură București.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Geanina Ionescu a organizat Saloanele ASTREI timp de un deceniu, contribuind la consolidarea acestui eveniment ca reper național în arta vizuală contemporană.

Lucrările Danei Constantin explorează geometria și sinteza poetico-filosofică

Lucrările semnate de Dana Constantin propun o cercetare vizuală axată pe geometrie structurală, textură și stratificare cromatică. Artista reinterpretează tema clasică „pătrat în pătrat” printr-o estetică organică, depășind limitele abstracției formale. Compozițiile sale se remarcă prin coerență vizuală și o sinteză poetico-filosofică, fiind considerate un reper de maturitate conceptuală și virtuozitate tehnică în pictura abstractă contemporană.

Geanina Ionescu aduce structuri geometrice și iluzie tridimensională

Universul artistic al Geaninei Ionescu este definit de structuri geometrice riguroase și o textură densă, folosind colajul și tehnici mixte pentru a crea iluzia tridimensionalității și a fragmentării. Artista evită tușa clasică de pensulă, preferând o textură ce amintește de gravură, iar fiecare modul geometric devine un microcosmos cu dinamism grafic și arhitectură imprevizibilă. Pânzele sale invită la o meditație vizuală asupra tensiunii dintre raționalism și haosul controlat al suprafeței picturale.

Prin transparențe, linii și culori, Dana Constantin și Geanina Ionescu transformă simplitatea elementelor plastice într-o radiografie a emoției umane, atingând profunzimea și esențializarea expresiei artistice. Expoziția propune un dialog cultural care depășește barierele lingvistice și stimulează reflecția asupra identității artistice contemporane.

Proiectul Saloanele ASTREI urmărește să mențină contactul Muzeului ASTRA cu tendințele și orientările creației plastice contemporane din România, revitalizând astfel dialogul dintre patrimoniu și arta actuală.

Expoziția poate fi vizitată după următorul program: vernisajul are loc vineri, 16 octombrie 2026, la ora 13:00, la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu. În perioada 19–23 octombrie și 26–30 octombrie 2026, expoziția este deschisă între orele 10:00 și 15:00.

Galerie Foto