Pe scurt: Un localnic din Mârșa a ajuns sub control judiciar după ce a furat unelte electrice dintr-o hală. Poliția continuă cercetările în acest caz.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Mârșa a fost reținut de polițiștii din Avrig, fiind cercetat pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a stabilit că, în data de duminică, 11 octombrie 2026, bărbatul ar fi pătruns în mod repetat, fără drept, în hala unei societăți comerciale din localitate, de unde a sustras mai multe bunuri și unelte de construcții electrice.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus, la 12 octombrie 2026, reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, unde a rămas până la expirarea măsurii preventive.

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În cursul zilei de marți, 13 octombrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Localitatea Mârșa a mai fost în atenția polițiștilor în ultima perioadă, după cum arată și alte cazuri investigate în zonă, precum Un șofer din Mârșa a dat peste cap etilotestul: ce au descoperit polițiștii.