Încă două cozi de păr s-au adăugat donațiilor din campania „Donează păr pentru copii”, derulată la Sibiu de Asociația Hairmatching împreună cu Consiliul Județean. Părul ajunge la peruci pentru copii aflați în tratament oncologic.

Anunțul a fost făcut miercuri, 14 octombrie, pe Facebook, de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, care le-a mulțumit celor care au donat. Ea a explicat că, pentru un copil care și-a pierdut părul în timpul tratamentului, o perucă din păr donat îl poate ajuta să meargă din nou printre colegi fără teama privirilor.

Cum poți dona

Potrivit anunțului, părul trebuie să aibă cel puțin 35 de centimetri, să fie curat, uscat și prins în elastice. Cei care se pregătesc pentru o tunsoare pot dona la rândul lor.

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Detalii se pot obține la telefon 0769 858 076, la adresa de e-mail office@hairmatching.com sau pe site-ul hairmatching.com.

Parteneriat cu Consiliul Județean din 2025

Consiliul Județean Sibiu a aprobat, în ședința din 25 septembrie 2025, un parteneriat cu Asociația Hairmatching, organizație non-profit cu sediul în Austria, pentru promovarea campaniei. În martie 2026, mai mulți angajați ai instituției și-au donat părul pentru peruci destinate copiilor bolnavi de cancer.

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