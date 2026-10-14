Pompierii au intervenit miercuri dimineață, în localitatea Bazna, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească unde funcționa o bucătărie.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Mediaș.
„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească în care era amenajată o bucătărie. Pompierii au reușit să salveze două case de locuit învecinate, precum și alte anexe aflate în imediata apropiere. Anexa, având o suprafață de aproximativ 75 mp, precum și bunurile din interior au ars în totalitate. Din fericire nu au fost victime” a transmis ISU Sibiu.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic (frigider) cu defecțiuni.
Intervenția pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor la locuințele și anexele din vecinătate.
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