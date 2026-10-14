Incendiul de la hala de deșeuri a poluat masiv aerul în Cristian: depășiri mari ale limitelor maxime admise

Îngrijorările localnicilor din comuna Cristian s-au confirmat. După ce laboratorul mobil al Direcției Județene de Mediu (DJM) Sibiu a fost relocat în localitate ca urmare a incendiului devastator de la stația de sortare a deșeurilor din Rusciori, noile măsurători au indicat că aerul a fost poluat peste limitele legale la doi dintre indicatorii monitorizați.

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Conform raportului oficial emis de DJM Sibiu pentru perioada 6-12 octombrie 2026, în cartierul DaVinci și la Ocolul Silvic din Cristian, s-a înregistrat o depășire a limitei zilnice la particulele de praf în suspensie (PM10) în data de 7 octombrie. Deși valoarea maximă admisă este de 50 µg/m³, în seara acelei zile concentrația a urcat până la 114,21 µg/m³ la ora 20:00.

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Al doilea poluant la care s-au înregistrat probleme este hidrogenul sulfurat, un gaz cu miros înțepător. Măsurătorile de scurtă durată (pe intervale de 30 de minute) au arătat că limita maximă permisă a fost depășită de trei ori pe parcursul perioadei de monitorizare.

Totuși, autoritățile de mediu precizează că pentru ceilalți poluanți analizați, printre care dioxidul de sulf, dioxidul de azot, amoniacul, benzenul și particulele foarte fine PM2.5, valorile s-au menținut în limitele normale prevăzute de lege.

Vă reamintim că autolaboratorul DJM a fost amplasat în Cristian în urma numeroaselor sesizări venite de la locuitorii deranjați de fumul dens degajat în timpul incendiului de la Rusciori.

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