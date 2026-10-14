Pompierii au intervenit miercuri după-amiază, în extravilanul localității Ludoș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

„La sosirea pompierilor, mașina ardea generalizat și exista risc de propagare la vegetația uscată și la pădure. Din fericire, pompierii au limitat extinderea incendiului, flăcările afectând doar mașina. Nu au fost persoane rănite. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit la compartimentul motor”, a transmis ISU Sibiu.

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Incendiul a fost stins înainte să se extindă la vegetația uscată sau la pădure.

Nu au fost înregistrate victime.

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