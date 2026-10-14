Pe scurt: Mediașul are 150 de arbori noi pe străzi principale și secundare. Primăria cere sprijinul locuitorilor pentru protejarea spațiilor verzi.

Primăria Municipiului Mediaș a anunțat finalizarea unei acțiuni de plantare a 150 de arbori pe mai multe străzi principale și secundare din oraș.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, lucrările au vizat strada Moșnei, strada Târnavei, strada Oituz, strada Carpați și strada Academician Ioan Moraru.

Reprezentanții primăriei au precizat că această inițiativă face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a spațiilor verzi din Mediaș. Plantările au fost realizate atât pe artere principale, cât și pe străzi secundare, pentru a asigura o distribuție echilibrată a vegetației urbane.

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Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a subliniat importanța acestor acțiuni pentru calitatea vieții în oraș. „Întotdeauna mi-am dorit și am promovat un oraș mai curat, mai verde și mai prietenos cu mediul. Plantarea din acest an a acestor 150 de arbori face parte din strategia noastră continuă de a dezvolta spațiile verzi ale Mediașului și de a crea un mediu sănătos pentru toți locuitorii comunității noastre”, a declarat Gheorghe Roman.

Autoritățile locale au făcut un apel către toți cetățenii să protejeze noile plantații. Primăria a transmis că implicarea comunității este esențială pentru menținerea curățeniei și pentru protejarea mediului urban.

Acțiunea de plantare a arborilor vine în contextul preocupărilor crescute pentru îmbunătățirea calității aerului și extinderea zonelor verzi în oraș. Reprezentanții administrației locale au menționat că astfel de inițiative vor continua și în perioada următoare, ca parte a programului de dezvoltare urbană sustenabilă.

Primăria Mediaș a încurajat locuitorii să semnaleze orice problemă legată de noile plantații și să contribuie activ la păstrarea unui oraș curat și verde.

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