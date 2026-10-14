Pe scurt: Competiția pentru Capitala Tineretului din România 2028 atrage zece orașe dornice să dezvolte proiecte pentru tineri. Titlul aduce vizibilitate și resurse importante.

Zece orașe din România au intrat oficial în cursa pentru titlul de Capitala Tineretului din România în 2028, potrivit AGERPRES.

Acest program național oferă orașelor câștigătoare oportunitatea de a derula proiecte dedicate tinerilor, de a atrage finanțări și de a crește implicarea civică și socială a tinerilor la nivel local.

Competiția pentru titlul de Capitala Tineretului din România a devenit una dintre cele mai importante inițiative pentru dezvoltarea comunităților urbane prin implicarea tinerilor. Orașele care se înscriu trebuie să propună un plan de acțiuni, proiecte și evenimente care să răspundă nevoilor tinerilor și să stimuleze participarea acestora în viața comunității.

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Printre orașele înscrise se numără și Mediașul, care a ajuns deja în etapa a doua a selecției pentru ediția din 2028. Fiecare oraș participant va fi evaluat în funcție de strategia propusă, capacitatea de implementare și impactul estimat asupra tinerilor din comunitate.

Procesul de selecție presupune mai multe etape, în care orașele trebuie să demonstreze că pot mobiliza resurse locale, să implice organizații de tineret și să colaboreze cu autoritățile și mediul privat. Titlul de Capitala Tineretului din România aduce nu doar recunoaștere națională, ci și acces la fonduri pentru proiecte, vizibilitate și oportunitatea de a crea parteneriate durabile.

În anii precedenți, orașele care au deținut acest titlu au organizat sute de evenimente, ateliere, conferințe și campanii de voluntariat, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor. Programul a devenit un catalizator pentru inovare socială și implicare civică, fiind susținut de organizații de tineret, autorități locale și parteneri privați.