Pe scurt: Mediașul a găzduit ceremonia de predare a Ștafetei Veteranilor Invictus, iar 40 de participanți au pornit spre Sighișoara. Primarul Gheorghe Roman a transmis un mesaj de susținere.

Mediașul a fost, marți, 13 octombrie 2026, gazda a aproximativ 200 de reprezentanți ai mișcării Invictus, formată din voluntari, alergători și bicicliști care promovează respectul față de veteranii din teatrele de operații și eroii României.

Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, participanții au sosit în oraș purtând cu mândrie valorile de dăruire, respect și solidaritate.

În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie 2026, la sediul primăriei a avut loc o ceremonie oficială de predare a ștafetei. Evenimentul a marcat trecerea simbolică a energiei și recunoștinței comunității către următoarea etapă a traseului Invictus.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

După ceremonie, un grup de 40 de participanți a pornit pe traseul către Sighișoara, continuând astfel inițiativa de a aduce un omagiu veteranilor și eroilor naționali. Aceștia duc mai departe mesajul de solidaritate și apreciere al Mediașului pentru cei care au servit sub drapelul României.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de susținere pentru participanți:

„Este o mare onoare pentru Mediaș să fie parte din traseul Ștafetei Veteranilor Invictus. Comunitatea noastră își exprimă profunda recunoștință față de efortul și sacrificiul celor care au luptat sub drapelul României. Le dorim mult succes alergătorilor care au plecat astăzi spre Sighișoara și îi asigurăm de întreaga noastră susținere”.

Primăria a mulțumit public tuturor cetățenilor și voluntarilor care s-au implicat în organizare și au susținut evenimentul. Instituția a subliniat că va continua să sprijine inițiativele care promovează valorile naționale și respectul față de cei care au contribuit la apărarea țării.

Evenimentul de la Mediaș se înscrie într-o serie de acțiuni dedicate veteranilor și eroilor, la care comunitatea locală a răspuns activ și în trecut. Orașul a găzduit și alte manifestări civice și culturale, implicându-se constant în proiecte care aduc în prim-plan solidaritatea și spiritul comunitar.

În urmă cu aproximativ o lună, localnicii au fost chemați să participe la o amplă acțiune de curățenie, demonstrând încă o dată implicarea civică a Mediașului (Mediașul iese la curățenie: localnicii sunt chemați să dea o mână de ajutor pe 19 septembrie).

Galerie Foto