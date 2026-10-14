Fațada unui magazin Mega Image, cu sigla roșie deasupra intrării
Un magazin Mega Image. Foto: arhivă Ora de Sibiu

Mega Image anunță probleme tehnice care afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș din Card Connect. Anunțul vine la câteva zile după ce proprietarul rețelei a raportat un atac cibernetic.

Compania a publicat miercuri un anunț pe site, în care spune că lucrează la remedierea situației. Anunțul nu precizează cauza problemei.

Atacul care a vizat grupul

Luni, grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România Mega Image și Profi, a anunțat probleme de securitate în rețeaua sa, iar unele sisteme au fost scoase temporar din funcțiune. Atacul cibernetic a afectat atunci magazinele din Belgia și Țările de Jos, potrivit News.ro. Oficialii grupului au spus că magazinele sunt deschise.

Ahold are în România peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, operate direct sau prin agenți. Mega Image a avut în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei și un profit net de 124,84 milioane de lei.

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