Mega Image anunță probleme tehnice care afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș din Card Connect. Anunțul vine la câteva zile după ce proprietarul rețelei a raportat un atac cibernetic.

Compania a publicat miercuri un anunț pe site, în care spune că lucrează la remedierea situației. Anunțul nu precizează cauza problemei.

Atacul care a vizat grupul

Luni, grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România Mega Image și Profi, a anunțat probleme de securitate în rețeaua sa, iar unele sisteme au fost scoase temporar din funcțiune. Atacul cibernetic a afectat atunci magazinele din Belgia și Țările de Jos, potrivit News.ro. Oficialii grupului au spus că magazinele sunt deschise.

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Ahold are în România peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, operate direct sau prin agenți. Mega Image a avut în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei și un profit net de 124,84 milioane de lei.

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