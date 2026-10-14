Moment special la Sibiu de Sfânta Parascheva: veșmântul care a acoperit moaștele, expus pentru prima dată credincioșilor / foto

Pe scurt: Veșmântul Sfintei Parascheva, dăruit de la Iași, a fost pus pentru prima dată spre închinare la Sibiu. Slujba a fost oficiată de Mitropolitul Laurențiu.

Credincioșii din Sibiu au adus cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva prin participarea la Sfânta Liturghie oficiată miercuri, 14 octombrie 2026, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”. Potrivit Mitropoliei Ardealului, slujba a fost condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” și preoți ai Catedralei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Andrei Șaguna” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, sub conducerea pr. lect. univ. dr. Sorin Vasile Dobre. Un moment deosebit al sărbătorii a fost punerea spre închinare a veșmântului care a acoperit moaștele Sfintei Parascheva la Iași, dăruit în anul precedent Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Acest veșmânt a fost expus pentru prima dată credincioșilor sibieni cu ocazia zilei de cinstire a Sfintei, oferind binecuvântare celor care nu au putut ajunge la pelerinajul de la Iași.

Mitropolitul Laurențiu: „Se poate câștiga mântuirea și-n tinerețe, depinde de credință”

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat modelul de sfințenie al Cuvioasei Parascheva, accentuând tinerețea și devotamentul ei față de Dumnezeu. „Cunoaștem viața Sfintei Cuvioase Parascheva și este bine să ne amintim de fiecare dată lucrurile minunate prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. A fost atât de tânără când a trecut la Domnul, după rânduială, și suntem și noi încrezători că nu este neapărat să ai zile multe, să fii îndelungat în zile, ca să poți câștiga mântuirea. Se poate câștiga mântuirea și-n tinerețe, depinde, însă, de credința și de devotamentul nostru”, a spus ierarhul.

Mitropolitul a amintit că Parascheva s-a născut într-o familie înstărită, dar a ales să urmeze chemarea lui Hristos, renunțând la moștenirea părintească și dedicându-și viața slujirii lui Dumnezeu. „Tânăra Parascheva s-a născut într-o familie înstărită, dar a auzit de mică, în Biserică, această chemare adresată de Mântuitorul Hristos tuturor oamenilor: «Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia Crucea și să-mi urmeze Mie». N-a făcut altceva decât să renunțe la toată moștenirea părintească, a lăsat-o altora, împreună cu fratele ei care a ajuns și el monah, ierarh și sfânt, iar mai apoi și-a dedicat viața lui Hristos”, a precizat Mitropolitul Laurențiu.

Veșmântul Sfintei Parascheva, pus pentru prima dată spre închinare la Sibiu

În continuarea predicii, ierarhul a vorbit despre smerenia și chemarea spre sfințenie a Cuvioasei Parascheva, precum și despre minunea descoperirii moaștelor sale, considerate făcătoare de minuni pentru cei care se roagă cu credință. „Au devenit de atunci un mijloc prin care harul lui Dumnezeu lucrează pentru noi, oamenii. Noi avem nevoie și de lucruri materiale pe care să le atingem și din care să ne împărtășim. Mântuitorul Hristos ne-a dat nouă posibilitatea să ne împărtășim cu El nu doar prin rugăciunile pe care le adresăm Lui, ci și printr-o părtășie reală, în Sfânta Împărtășanie. Tot așa a rânduit Dumnezeu ca noi să ne apropiem de El și prin imagini, prin icoane”, a explicat Mitropolitul.

El a subliniat că Catedrala Mitropolitană din Sibiu devine astfel un loc de întâlnire cu sfințenia, iar gestul de a atinge și cinsti rămășițele sfinte nu este idolatrie, ci o cale de a primi harul lui Dumnezeu. „Trebuie să ne rugăm pentru cei care nu înțeleg și nu văd, nu simt, pentru că n-au cercetat niciodată ce înseamnă să te apropii de ceva sfânt ca să vină sfințenia și asupra ta, să o porți, să o iei cu tine”, a adăugat ierarhul.

Mitropolitul Laurențiu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru darul făcut Catedralei Mitropolitane din Sibiu, subliniind importanța acestui gest pentru comunitatea sibiană. „Suntem astăzi împreună cu miile de credincioși pelerini care au stat la rând ore-n șir, pe vânt, pe întuneric, pe ploaie și nici un obstacol din lumea aceasta nu i-a împiedicat ca să aștepte în rugăciune și în pace să ajungă să se atingă de racla cu moaștele unei tinere de 27 de ani care s-a dăruit lui Dumnezeu încă din tinerețile ei. Mii de pelerini vin din toată lumea, nu doar din România, pentru că Sfânta Parascheva este cinstită și în Grecia și în Bulgaria și în Serbia și în alte țări. Trebuie să prețuim acest dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat nouă ca Sfânta Parascheva să vină și la noi, să ne ocrotească și pe noi și să ne țină credința puternică și nădejdea că Dumnezeu nu ne va uita, nu ne va lăsa”, a spus Mitropolitul.

La finalul Sfintei Liturghii, mulți dintre credincioșii prezenți s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos și au primit binecuvântarea ierarhului. Sărbătoarea a adus un moment de comuniune și recunoștință pentru darul spiritual primit de comunitatea sibiană.

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