Pe scurt: O adolescentă de 15 ani a revenit la viață în timpul propriei înmormântări, iar autoritățile din Guatemala investighează cum a fost posibil ca decesul să nu fie confirmat medical.

O adolescentă de 15 ani din satul El Jocote, localitatea Sacapulas, departamentul Quiché din Guatemala, a fost considerată decedată de familie, însă s-a trezit în sicriu, chiar în timpul priveghiului.

Potrivit Adevărul, fata își pierduse cunoștința după ce i s-a făcut rău, iar tatăl său, care nu i-a mai simțit pulsul, a presupus că aceasta a murit. Familia nu a solicitat examinarea unui medic și nu a fost eliberat niciun certificat de deces înainte de organizarea priveghiului.

Adolescenta a fost dusă la spital după ce și-a pierdut cunoștința, însă nu își amintește cum a ajuns acolo. Ulterior, tatăl său nu a mai simțit pulsul și nu a observat semne de respirație, motiv pentru care familia a început pregătirile pentru funeralii, fără o confirmare medicală a decesului.

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La aproximativ opt ore după ce fusese considerată moartă, fata a început să se miște în sicriu, sub privirile rudelor adunate pentru a-și lua rămas-bun. Ulterior, s-a ridicat în șezut, provocând șoc și uimire printre cei prezenți. Tânăra a povestit că, înainte de a leșina, a simțit o durere puternică în zona inimii și o senzație de greutate.

„A fost un miracol”, a declarat adolescenta.

După ce și-a revenit, adolescenta a fost transportată la un spital privat, unde a rămas internată pentru investigații medicale suplimentare. Procuratura din Guatemala a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și în ce condiții fata a fost considerată decedată fără o confirmare medicală.

Investigația urmează să clarifice circumstanțele în care adolescenta și-a pierdut cunoștința, precum și motivele pentru care nu a fost eliberat un certificat de deces înainte de organizarea priveghiului.

Cazul a atras atenția asupra riscurilor organizării funeraliilor fără o examinare medicală prealabilă și a procedurilor care trebuie respectate pentru confirmarea decesului.