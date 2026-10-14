Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost operat marți la spitalul Gemelli din Roma și diagnosticat cu cancer la plămân, a anunțat Vaticanul într-un buletin medical. Operația a decurs fără complicații.

Medicii i-au scos lobul inferior al plămânului drept, printr-o tehnică video-asistată, în urma unei formațiuni descoperite la un control medical recent. Diagnosticul, confirmat în timpul operației, este adenocarcinom pulmonar, o formă frecventă de cancer la plămân, potrivit comunicatului citat de Reuters și News.ro.

Cum se simte papa

Operația a durat aproximativ 90 de minute, iar papa a stat circa trei ore în sala de operație. S-a trezit în condiții normale, s-a întors în salonul de la etajul 10 și a cinat apoi în compania secretarilor săi, a precizat Vaticanul. Papa urmează să rămână în spital aproximativ o săptămână, iar toate evenimentele sale publice sunt anulate până pe 20 octombrie.

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Ce nu se știe încă

Vaticanul nu a spus ce dimensiune avea tumora și nici dacă boala s-a răspândit la ganglioni. Rezultatele analizelor vor fi comunicate pe măsură ce sunt disponibile.

Medicul Stephen Liu, specialist în cancer pulmonar la Universitatea Georgetown, a explicat pentru Reuters că stadiul bolii este esențial pentru prognostic și tratament. Dacă tumora este mică și nu a ajuns la ganglioni, operația are șanse mari să fie curativă, a spus el.

Papa Leon, născut la Chicago în 1955 și ales în mai 2025, are programat un turneu de 11 zile în Uruguay, Argentina și Peru, între 6 și 17 noiembrie. Nu este clar dacă acesta va mai avea loc.

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