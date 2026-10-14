Pe scurt: Primăria Sadu deschide perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire. Află cum poți aplica și ce documente sunt necesare.

Primăria Sadu a anunțat că, începând cu 19 octombrie 2026, locuitorii comunei pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie pentru sezonul rece 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Cererile pot fi depuse personal la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sadu sau online, prin completarea formularelor disponibile pe site-ul instituției la secțiunea Asistență Socială (link direct).

La stabilirea dreptului la ajutor se vor lua în considerare veniturile aferente lunii octombrie 2026. Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa doamnei Maria-Cristina Rotărescu, responsabil Compartiment Asistență Socială, la numărul de telefon 09:00 – 13:00 de luni până vineri, iar joi și între 15:00 – 17:00.

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De asemenea, întrebările pot fi trimise pe e-mail la adresa asistentasociala@sadu.ro.

Detalii despre procedura de acordare a ajutorului de încălzire pentru această iarnă pot fi găsite și în articolul Sibienii pot cere ajutor pentru încălzire: termenul important pentru a primi sprijinul toată iarna.