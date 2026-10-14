Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu, prin care sunt introduse noi drepturi pentru femeile însărcinate în timpul sarcinii, travaliului, nașterii și perioadei de până la externare.

Printre acestea se numără dreptul la un însoțitor ales de pacientă și obligația unităților sanitare de a asigura respectarea demnității și a vieții private.

Proiectul modifică Legea drepturilor pacientului și stabilește obligații atât pentru maternitățile publice, cât și pentru cele private. Noile prevederi vizează și relația dintre mamă și nou-născut, acesta urmând să nu fie separat de mamă decât în situații justificate medical, epidemiologic, din motive de siguranță sau de forță majoră.

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Pentru ca noile măsuri să intre în vigoare, legea mai trebuie promulgată de președintele României.

Redăm integral comunicatul de presă

“Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul USR, adoptat de Parlament

Pe durata travaliului și a nașterii, femeile însărcinate vor avea dreptul la respectarea demnității și a vieții private, iar unitățile sanitare vor fi obligate să ia măsurile necesare în acest sens, inclusiv de separare vizuală, după ce Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu. De asemenea, femeile însărcinate vor avea dreptul la un însoțitor pe tot parcursul travaliului și al nașterii.

„Prea multe femei din România au născut singure, în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital. Mă bucură că am dus această lege de la prima dezbatere despre violența obstetricală până la votul final, pornind de la poveștile femeilor care au avut curajul să vorbească. Iar faptul că a fost votată de toate partidele arată că demnitatea unei femei care naște nu are culoare politică”, declară senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

Proiectul adoptat de Parlament modifică și completează Legea drepturilor pacientului (nr. 46/2003), precizând clar că femeile însărcinate au dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare.

Pentru a proteja intimitatea femeilor însărcinate, maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsurile organizatorice și/sau tehnice necesare.

Femeile însărcinate vor avea, totodată, dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului interinstituțional, cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.

Nu în ultimul rând, nou-născutul va avea dreptul să nu fie separat de mama sa, cu excepția situațiilor justificate din motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră. La rândul lor, unitățile sanitare vor fi obligate să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să favorizeze contactul precoce mamă-nou-născut, inițierea alăptării și roomingin-ul, în condiții de siguranță medicală pentru mamă și copil.

Pentru ca toate aceste măsuri să intre în vigoare mai este nevoie doar de promulgarea legii de către președintele României.“