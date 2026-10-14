Ruta directă Sibiu – Istanbul, intens discutată în ultimul an, nu va mai fi lansată de AnimaWings. Intrarea în insolvență a companiei românești pune capăt definitiv colaborării pentru această destinație. Cu toate acestea, conducerea Aeroportului Internațional Sibiu nu a abandonat proiectul și se află deja în discuții cu un alt operator aerian pentru preluarea rutei.

Cum au eșuat planurile cu AnimaWings

Conducerea Aeroportului Internațional Sibiu a clarificat modul în care au evoluat negocierile cu AnimaWings înainte ca operatorul să își suspende zborurile și să solicite intrarea în reorganizare judiciară.

Directorul general al aeroportului, Marius Gîrdea, a explicat că, deși la un moment dat au existat discuții avansate pentru conectarea Sibiului de Turcia, proiectul a fost amânat succesiv de către compania aeriană. Operatorul a justificat întârzierile prin necesitatea de a își extinde flota și de a aștepta livrarea de noi aeronave.

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În prezent, odată cu cererea de insolvență și suspendarea activității AnimaWings, orice scenariu de colaborare cu această companie a fost abandonat definitiv.

Negocieri cu un alt operator pentru zborul spre Turcia

Proiectul unei curse directe către Istanbul rămâne însă prioritar pentru aeroportul sibian. Marius Gîrdea a confirmat că au fost demarate deja discuții cu o altă companie aeriană interesată de această rută. Identitatea operatorului este păstrată deocamdată confidențială, dată fiind această etapă a negocierilor.

Demersurile pentru deschiderea acestei rute au început încă din 2025, când AnimaWings inițiase pașii legali la Ministerul Transporturilor pentru obținerea drepturilor de operare. Lansarea zborurilor către Turcia presupune însă un proces mai complex decât în cazul rutelor europene, fiind vorba despre o destinație non-UE ce necesită licențe speciale de zbor și acorduri bilaterale. Anterior, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Vlad Vasiu, arăta că atât administrația județeană, cât și aeroportul oferă tot suportul necesar pentru sprijinirea operatorilor interesați, subliniind că conectarea Sibiului la hub-ul din Istanbul reprezintă o oportunitate majoră de legătură cu întreaga lume pentru călătorii din regiune.

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