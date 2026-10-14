PSD a decis miercuri să intre în Guvernul premierului desemnat Luca Niculescu. PNL va vota învestirea cabinetului, dar nu va guverna alături de PSD.

Conducerea PSD a luat decizia, în unanimitate, într-o ședință de peste două ore, au declarat pentru HotNews surse social-democrate. În aceeași ședință a fost votată și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în cabinet. Potrivit surselor Știrilor ProTV, viitorul Executiv ar urma să aibă 17 ministere și un post de vicepremier.

Ce a decis PNL

Grupurile parlamentare ale PNL au votat consultativ, tot miercuri, trei variante: susținerea învestirii Guvernului Niculescu, neparticiparea la guvernare alături de PSD și posibilitatea unui acord cu premierul desemnat, cu obiective clare. Decizia finală aparține Biroului Politic Național al partidului.

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Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a declarat că partidul va vota instalarea guvernului pentru încheierea crizei politice și va rămâne în opoziție. Eventualul acord cu Luca Niculescu nu ar fi unul de coaliție, ci un document cu obiective clare, a explicat el. Bogdan a spus că PNL vrea să pună capăt unei crize politice care durează de peste 160 de zile.

Reacția liberalilor din Sibiu

Deputata Raluca Turcan, președinta PNL Sibiu, a scris pe Facebook că liberalii nu vor da „cec în alb” niciunei propuneri de ministru PSD. „Vom fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani”, a scris ea.

Turcan a adăugat că PNL este dispus să contribuie la deblocarea crizei politice prin instalarea unui guvern, dar nu va gira miniștrii PSD, care „vor fi responsabili pentru tot ce fac”.

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