Reduceri de până la 85% la mobilier și articole pentru grădină, la Sibiu. Trei zile de reduceri la My Mobila Outlet

Sibienii care își doresc să-și reamenajeze locuința sau grădina au ocazia să găsească mobilier și articole pentru casă la prețuri speciale. My Mobila Outlet ajunge pentru prima dată la Sibiu, în perioada 17–19 octombrie, cu reduceri de până la 85% la o gamă variată de produse. Evenimentul se desfășoară pe Strada Ștefan cel Mare nr. 154, în incinta parcului industrial Gama Point.

My Mobila Outlet ajunge pentru prima dată la Sibiu, în perioada 17–19 octombrie. Oferta se adresează celor care vor să schimbe câteva piese de mobilier, să-și amenajeze terasa sau grădina ori să găsească accesorii pentru locuință la prețuri accesibile. De la scaune și mese până la dulapuri, comode, biblioteci și articole pentru exterior, vizitatorii vor putea descoperi numeroase variante pentru amenajarea casei.

Scaune de la 30 de lei, comode de la 100 de lei și mese de la 150 de lei

Printre ofertele anunțate de My Mobila Outlet se numără scaune de la 30 de lei, comode de la 100 de lei și mese cu prețuri începând de la 150 de lei. Prețurile diferă în funcție de model, dimensiuni, materiale și calitatea produselor. Astfel, unele piese de mobilier pot ajunge să coste și câteva sute de lei.

Pe lângă mobilierul destinat locuinței, vizitatorii vor putea găsi și produse pentru amenajarea spațiilor exterioare. Oferta include mese și scaune de exterior, șezlonguri, umbrele și alte articole pentru terasă și grădină.

Gama de produse mai cuprinde dulapuri, noptiere, biblioteci, colțare și diverse accesorii pentru casă. Vor fi disponibile inclusiv articole de uz casnic, precum veselă și pahare, dar și accesorii electronice.

Prin varietatea produselor, evenimentul se adresează atât celor care caută o singură piesă de mobilier, cât și celor care vor să schimbe mai multe elemente din locuință sau să pregătească spațiul exterior pentru relaxare.

My Mobila Outlet ajunge pentru prima dată la Sibiu

My Mobila Outlet este un lanț de magazine cu puncte de vânzare permanente în mai multe orașe din țară, printre care Baia Mare, Satu Mare, Brașov, Alba Iulia și București.

Pe lângă magazinele fixe, compania organizează periodic și magazine temporare în orașe în care nu are locații permanente. Evenimentul de la Sibiu face parte din acest demers, după o experiență recentă în Cluj-Napoca.

Potrivit reprezentantului companiei, testul organizat la Cluj-Napoca, în urmă cu aproximativ două luni, a avut rezultate foarte bune. „Am avut doar un weekend deschis și s-a vândut în trei zile toată marfa. Au reacționat foarte bine clujenii și acum încercăm să vedem și aici cum e”, a explicat Norbert.

Evenimentul de la Sibiu este, așadar, prima experiență de acest tip organizată de companie în oraș, iar organizatorii își propun să le ofere sibienilor acces la o gamă variată de mobilier și articole pentru casă, fără să fie nevoie să se deplaseze în alte localități.

Când și unde poți găsi ofertele My Mobila Outlet

Evenimentul Turul Reducerilor My Mobila Outlet se desfășoară în perioada 17, 18 și 19 octombrie, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 154, Sibiu, în incinta parcului industrial Gama Point.

Reducerile anunțate ajung până la 85%, iar prețurile pornesc de la 30 de lei pentru anumite modele de scaune, 100 de lei pentru comode și 150 de lei pentru mese.

Organizatorii precizează că stocurile sunt limitate. Cei interesați sunt încurajați să viziteze evenimentul din timp, pentru a putea alege dintre produsele disponibile.

Locație și contact My Mobila Outlet

Evenimentul are loc în perioada 17–19 octombrie, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 154, în incinta parcului industrial Gama Point din Sibiu.

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