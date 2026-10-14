Pe scurt: New York renunță la tradiția plimbărilor cu trăsuri trase de cai, după un secol și jumătate, din motive de siguranță și protecție a animalelor.

Industria căruțelor trase de cai din Central Park, considerată un simbol al orașului New York, se apropie de final după ce primarul Zohran Mamdani și președintele Consiliului Municipal, Julie Menin, au decis interzicerea acestor plimbări.

Potrivit stirileprotv.ro, interdicția va fi aplicată treptat și va intra în vigoare la 1 iunie 2028.

Decizia a venit după ani de presiuni din partea grupurilor pentru drepturile animalelor, precum „New Yorkers for Clean, Livable and Safe Streets” (NYCLASS), dar și după un accident grav petrecut vara trecută, când Romanch Mahajan, un turist în vârstă de 18 ani, a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de cai scăpată de sub control în Central Park.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Potrivit sindicatului din domeniu și organizației Central Park Conservancy, Mahajan este prima persoană care a murit într-un astfel de accident de la introducerea acestor plimbări, cu peste 150 de ani în urmă.

Julie Menin a declarat că „moartea tragică și care putea fi prevenită a tânărului Romanch Mahajan, în vârstă de 18 ani, a arătat clar că situația actuală nu mai este acceptabilă”. Ea a subliniat că, deși trăsurile trase de cai fac parte din istoria orașului, în contextul unui Central Park tot mai aglomerat, această tradiție a devenit o amenințare pentru siguranța publică.

Menin a anunțat că săptămâna viitoare Consiliul Municipal va lua măsuri decisive pentru a proteja atât locuitorii, cât și vizitatorii și animalele.

Proprietarii de cai și trăsuri au respins acuzațiile privind tratamentul animalelor, susținând că acestea sunt îngrijite corespunzător, iar grajdurile respectă normele. Totuși, acordul prevede ca, odată cu eliminarea treptată a industriei, proprietarii să fie obligați să notifice Biroul Primarului pentru Protecția Animalelor înainte de a se debarasa de animale. Proiectul de lege interzice explicit ca animalele să fie vândute sau transferate pentru sacrificare sau pentru a fi folosite în alte afaceri cu trăsuri trase de cai.

Decizia reprezintă o lovitură pentru Sindicatul local al Lucrătorilor din Transporturi, care îi reprezintă pe vizitii. Sindicatul a avertizat de-a lungul anilor că angajații săi riscă să rămână fără surse de venit. În ultimii ani, pe fondul criticilor tot mai intense, sindicatul a introdus măsuri suplimentare de formare și siguranță pentru vizitii.

Negocierile dintre Consiliul Municipal și primărie au dus la includerea unui cadru de tranziție pentru industrie. Acesta obligă municipalitatea să elaboreze un plan de sprijin pentru lucrătorii afectați, oferind posibilitatea de reconversie profesională în diverse agenții, precum Comisia pentru Taxiuri și Limuzine din New York, Autoritatea Portuară sau în sectoarele ospitalității și turismului.

Primarul Mamdani va desemna o agenție municipală responsabilă cu implementarea tranziției și cu identificarea de noi locuri de muncă pentru cei afectați.

Edita Birnkrant, directoarea executivă a NYCLASS, a declarat că acest moment aparține susținătorilor și militanților care au luptat ani de zile pentru protejarea cailor și a oamenilor pe străzile orașului. Două administrații ale primăriei au susținut, la rândul lor, că acordul va pune capăt unei practici considerate crude și periculoase.