Sibiul atrage tot mai mulți turiști, dar locuitorii din centru au nemulțumiri. Străinii, surprinși de prețurile din restaurante: „Sunt similare cu cele din Londra”

Sibiul atrage tot mai mulți turiști, iar restaurantele, cafenelele și alte afaceri locale beneficiază de interesul crescut pentru oraș. Dar dezvoltarea turismului vine și cu nemulțumiri. Sibienii care locuiesc în centrul istoric vorbesc despre zgomot, lipsa locurilor de parcare și prețurile tot mai mari, în timp ce vizitatorii străini sunt surprinși de cât costă o masă la restaurant. Un grup de turiști din Hong Kong, care a locuit și în Londra, spune că prețurile din unele restaurante sibiene sunt comparabile cu cele din capitala britanică. Cu toate acestea, localnicii intervievați nu și-ar dori neapărat un oraș cu mai puțini turiști.

Creșterea numărului de vizitatori reprezintă o veste bună pentru economia locală, însă aduce și provocări pentru cei care trăiesc în zonele turistice. Aglomerația, zgomotul, dificultățile legate de parcare și costurile tot mai ridicate din restaurante și cafenele sunt câteva dintre problemele semnalate de sibieni.

Sibiul, pe locul 5 în România la numărul turiștilor. Creștere importantă în 2026

Județul Sibiu se numără printre cele mai vizitate destinații turistice din România. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în 2025 au fost înregistrate 607.472 de sosiri turistice în unitățile de cazare, cu 7% mai multe decât în anul precedent. Numărul înnoptărilor a ajuns la 946.573, în creștere cu 4%. Județul Sibiu s-a clasat astfel pe locul al cincilea la nivel național, după București, Constanța, Brașov și Cluj.

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Municipiul Sibiu concentrează cea mai mare parte a activității turistice din județ, cu 71,6% din totalul sosirilor înregistrate în 2025. Turiștii străini au reprezentat 27% dintre persoanele cazate în unitățile turistice din județ.

Tendința de creștere s-a menținut și în vara anului 2026. Numai în august au fost înregistrate 92.475 de sosiri turistice în județul Sibiu, cu aproape 12% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Și luna iulie a adus o creștere importantă, de peste 18%, până la aproape 81.000 de sosiri.

David Hoffmann în Piața Mare din Sibiu. Captură video: Davidsbeenhere / YouTube

Turiștii din Hong Kong, surprinși de prețurile din Sibiu: „În multe restaurante erau similare cu Londra”

Arhitectura orașului și celebrele clădiri cu „ochi” au fost principalele motive pentru care un grup de turiști din Hong Kong a ales să viziteze Sibiul. Aceștia au descoperit orașul în fotografii și au vrut să vadă cu ochii lor clădirile care l-au făcut cunoscut.

„Am văzut poze cu arhitectura și clădirile cu ochi. Ni se păruseră interesante și am vrut să le vedem și în realitate.”

Dincolo de frumusețea centrului istoric, turiștii au avut parte și de o surpriză mai puțin plăcută. Prețurile din unele restaurante li s-au părut neașteptat de mari, mai ales în comparație cu nivelul salariilor din România. Experiența lor din Londra i-a făcut să remarce asemănări între costurile unei mese în cele două orașe.

„Depinde mult de restaurant. Având în vedere că am locuit în Londra, am fost surprinși să vedem că în multe restaurante prețurile erau similare. În Londra salariul mediu este mult mai mari, deci bănuiesc că este destul de greu pentru oamenii de rând să își satisfacă nevoile. Cu toate acestea, în suburbii prețurile sunt mai mici.”

În schimb, aglomerația din Sibiu nu li s-a părut deloc o problemă. Obișnuiți cu ritmul unor metropole precum Hong Kong și Londra, turiștii au descris orașul drept unul surprinzător de liniștit.

„Comparând cu alte locuri în care am trăit, ca Hong Kong sau Londra, Sibiul este gol. Uneori am avut impresia că suntem singurii oameni din oraș.”

Chiar dacă experiența a fost una interesantă, turiștii nu sunt convinși că vor reveni în Sibiu. Își doresc să viziteze din nou România, dar și să descopere alte destinații.

„Am vrea să mai venim în România, dar ne dorim să vizităm și alte locuri din țară.”

Sibiul continuă să atragă și turiști europeni care își doreau de mult timp să ajungă aici. Patricia, o studentă din Slovacia, a mărturisit că își propune de mai mulți ani să viziteze orașul, iar în această iarnă va avea, în sfârșit, ocazia să o facă.

Sibienii din centrul istoric, între bucuria de a vedea orașul plin și disconfortul provocat de zgomot

Pentru cei care locuiesc în centrul istoric, turiștii și evenimentele organizate în oraș fac parte din viața de zi cu zi. Unii apreciază atmosfera animată și faptul că au acces rapid la manifestările culturale, însă recunosc că există și dezavantaje.

Grațiela locuiește pe strada 9 Mai, într-una dintre zonele centrale ale Sibiului. Spune că viața în apropierea principalelor atracții turistice are atât părți bune, cât și neplăceri.

„Este și bine și rău. Partea pozitivă este că atunci când sunt evenimente putem participa la ele, dar partea negativă este că toate aceste evenimente vin cu agitație și gălăgie.”

Chiar dacă zgomotul și aglomerația îi creează uneori disconfort, sibianca privește cu bucurie interesul turiștilor pentru oraș.

„Mă bucur mult să văd că Sibiul are atât de mulți turiști care să îl viziteze.”

Problemele apar însă mai ales atunci când centrul devine foarte aglomerat. Lipsa locurilor de parcare este una dintre cele mai mari nemulțumiri, iar zgomotul a ajuns, în anumite nopți, să îi afecteze somnul.

„Una din cele mai mari probleme este lipsa locurilor de parcare. Pe lângă acestea, aglomerația din centrul orașului creează disconfort. De asemenea, au existat nopți în care nu am putut dormi din cauza gălăgiei.”

O altă problemă semnalată de Grațiela este creșterea prețurilor din restaurante și cafenele. Aceasta consideră că ieșirile în oraș au devenit tot mai costisitoare pentru sibieni, însă nu are impresia că centrul istoric este amenajat exclusiv pentru vizitatori.

„Am observat că în ultimul timp prețurile din restaurante și cafenele au devenit foarte mari pentru localnici. Cu toate acestea, centrul orașului nu mi se pare neapărat că este amenajat doar pentru turiști.”

Cu toate nemulțumirile, Grațiela nu și-ar dori neapărat un Sibiu cu mai puțini vizitatori. Din punctul ei de vedere, numărul actual al turiștilor este potrivit.

„Mi se pare că numărul de turiști este perfect așa cum e.”

O sibiancă de pe strada Mitropoliei: „Este o problemă cu locurile de parcare”

O perspectivă asemănătoare are și doamna Ana, care locuiește pe strada Mitropoliei. Deși casa sa se află în centrul orașului, spune că zona în care trăiește este destul de liniștită.

„Chiar dacă este pe centru este o zonă relativ liniștită.”

Sibianca apreciază faptul că orașul a devenit o destinație cunoscută și că atrage vizitatori din numeroase țări.

„Mă bucură să văd că orașul meu este vizitat de oameni din toată lumea.”

Totuși, nici aici nu lipsesc problemele. Locurile de parcare sunt greu de găsit, mai ales atunci când primește musafiri, iar după festivalurile mari rămâne uneori mizerie în centrul orașului.

„Clar este o problemă cu locurile de parcare. Eu nu conduc, dar când am musafiri durează mult până găsesc un loc de parcare liber”

În schimb, aglomerația nu o deranjează. Dimpotrivă, îi place să se plimbe prin centrul istoric și să vadă orașul animat.

„Îmi place mult să ies la plimbare pe centru, nu am probleme cu aglomerația.”

Mai greu de acceptat sunt însă scumpirile din restaurante. Doamna Ana spune că a observat creșteri considerabile de prețuri în localurile pe care obișnuiește să le frecventeze.

„Multe restaurante pe care le frecventez aproape că și-au dublat prețurile la multe produse.”

Cu toate acestea, sibianca apreciază modul în care este amenajat centrul orașului, considerând că există un echilibru între nevoile localnicilor și cele ale turiștilor. Se teme însă că un număr mult mai mare de vizitatori ar putea deveni dificil de gestionat.

„Văd un balans bun aici, între amenajarea pentru turiști și cea pentru localnici. Îmi place mult să văd că Sibiul este un oraș plin de viață, dar, totuși, este un oraș mic și nu cred că ar face față unui număr mai mare de vizitatori.”

Afacerile din Sibiu profită de turiști, dar nu toate experiențele sunt pozitive

Pentru restaurantele, cafenelele și magazinele din centrul Sibiului, turismul reprezintă o sursă importantă de clienți și venituri. Totuși, nu toate afacerile depind în aceeași măsură de vizitatori, iar experiențele comercianților sunt diferite.

Adina, angajată la Starbucks, spune că turiștii străini reprezintă o parte importantă a clientelei. Mulți aleg cafeneaua tocmai pentru că recunosc brandul și sunt familiarizați cu produsele sale.

„Aș zice că turismul este destul de important, mulți clienți sunt străini și aleg să vină la Starbucks pentru că sunt obișnuiți cu firma. Depinde mult de sezon, dar, în principiu, un procent de 50% din clienți sunt turiști străini. Cele mai aglomerate perioade sunt vara și iarna, în perioada târgului de Crăciun. În unele situații a fost nevoie să venim mai des ca de obicei la lucru.”

În perioadele de vârf, afluxul de turiști se traduce și printr-un volum mai mare de muncă pentru angajați.

Nu toți comercianții au însă aceeași experiență cu vizitatorii. Oana Cerbu, care deține de 16 ani afacerea Florile Transilvaniei, spune că turiștii străini intră frecvent în magazin, dar nu întotdeauna pentru a cumpăra.

Mai mult, aceasta susține că unii vizitatori încearcă să negocieze prețurile sau fotografiază produsele fără să ceară permisiunea.

„În ultimii ani turiștii străini m-au surprins neplăcut. Mulți dintre ei nu au avut bun simț și au încercat să negocieze prețurile din magazin. Este un procent mult mai mare de turiști străini care vin înăuntru, dar asta nu înseamnă că au și cumpărat ceva. Intră mai mult să facă poze fără să întrebe înainte dacă le este permis”, a declarat aceasta.

Vara aduce cei mai mulți clienți. Turiștii străini caută experiențe culinare locale

Lunile iulie și august reprezintă vârful sezonului turistic în Sibiu, însă și începutul toamnei este o perioadă favorabilă pentru afacerile din domeniul ospitalității.

Horațiu Bujac, patron al mai multor restaurante din centrul Sibiului, explică faptul că gastronomia este unul dintre motivele pentru care turiștii aleg să cheltuiască bani în oraș. Unii vizitatori străini sunt dispuși să aloce sume mai mari pentru a descoperi preparatele și specificul culinar local.

Totuși, comportamentul turiștilor diferă în funcție de buget, durata șederii și preferințele fiecăruia. În același timp, restaurantele și cafenelele nu se bazează exclusiv pe vizitatorii străini, ci și pe sibieni, turiștii români și evenimentele organizate în oraș.

„Vârful de sezon este în lunile de vară, mai ales în iulie și august, dar și începutul toamnei rămâne o perioadă bună. În unele locații turiștii străini alocă mai mult pentru o experiență culinară și pentru descoperirea specificului local, dar depinde mult de buget, durata sejurului și tipul de turist. Turiștii români susțin, de asemenea, puternic restaurantele și cafenelele. Turismul aduce clienți și venituri suplimentare, susține locurile de muncă și ajută restaurantele și cafenelele să funcționeze pe tot parcursul anului. Totuși, HoReCa nu depinde doar de clienții străini, cei locali și evenimentele contribuie esențial.”, ne-a declarat Horațiu Bujac.

Patronul restaurantului Spic: „Sibienii mănâncă zilnic, străinii stau aici doar câteva zile”

Pentru alte restaurante, clienții locali rămân principala sursă de venit pe parcursul anului. Este și cazul restaurantului Spic, deținut de Ovidiu Balaban.

Acesta spune că turiștii au un rol important în sezonul estival, însă în restul anului majoritatea clienților sunt sibieni. În lunile iulie și august, raportul dintre clienții români și turiștii străini ajunge la aproximativ 50%-50%, în timp ce în celelalte luni localnicii reprezintă 60-70% din clientelă.

Ovidiu Balaban a observat și diferențe în comportamentul de consum. Potrivit acestuia, turiștii străini sunt mai atenți la cheltuieli, în timp ce românii, deși ies mai rar la restaurant, tind să comande mai multe preparate.

„Turismul este important, dar focus-ul este pe clienții locali, sibienii mănâncă zilnic, străinii stau aici doar câteva zile. Procentajul clienților diferă în funcție de sezon, vara, mai ales în lunile iulie și august românii și turiștii străini sunt în procent de 50%-50%, dar în restul anului sibienii sunt majoritari, 60-70% din clienți fiind localnici. De asemenea, turiștii străini sunt mai chibzuiți decât cei români. Românii ies mai rar la restaurant, dar când o fac vor să se simtă bine și comandă mai multe feluri de mâncare.”, spune Ovidiu.

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