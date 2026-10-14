Pe scurt: ETS2 va taxa emisiile de CO₂ din transport, iar costul ar putea fi transferat la pompă. Firmele cu multe mașini riscă facturi mult mai mari la carburant.

Benzina și motorina ar putea deveni mai scumpe în următorii ani, din cauza introducerii unui nou sistem european de taxare a emisiilor de carbon, cunoscut sub numele de ETS2.

Acest mecanism, detaliat de Libertatea, va afecta în special companiile care operează flote mari de vehicule, unde chiar și o creștere de câțiva cenți pe litru poate însemna mii de euro în plus la costurile anuale.

ETS2 va taxa emisiile de CO₂ din transportul rutier și încălzire

Sistemul ETS2 (Emissions Trading System 2) este o inițiativă a Uniunii Europene care pune un preț pe emisiile de dioxid de carbon generate de combustibilii utilizați în transportul rutier, încălzirea clădirilor și alte activități similare.

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Concret, furnizorii de combustibili vor fi obligați să achiziționeze certificate pentru a acoperi emisiile de CO₂ rezultate din vânzarea produselor lor.

Deși șoferii și firmele nu vor cumpăra direct aceste certificate, costul lor ar putea fi transferat în prețul final al carburantului, dacă furnizorii aleg să recupereze cheltuielile de la clienți. Potrivit Comisiei Europene, sistemul va deveni complet operațional în 2028.

Impactul asupra prețului la pompă și asupra firmelor cu flote mari

Un calcul prezentat în articol arată că, pentru un plin de 50 de litri, suplimentul ar putea fi de aproximativ 5,25 euro la benzină sau aproape 6 euro la motorină, înainte de aplicarea TVA. Aceste cifre sunt estimative, deoarece suma finală va depinde de prețul certificatelor de emisii și de cât din cost va fi transferat efectiv la pompă.

Pentru companiile cu flote mari, impactul poate fi semnificativ. De exemplu, o flotă de 50 de mașini care parcurg fiecare 30.000 de kilometri pe an, cu un consum mediu de 6 litri la 100 km, ajunge la un consum total de 90.000 de litri anual. Dacă prețul carburantului crește cu doar 10 eurocenți pe litru, costul suplimentar pentru firmă ar fi de 9.000 de euro pe an.

Firmele de curierat, distribuție sau servicii vor fi nevoite să optimizeze traseele și să reducă drumurile inutile pentru a limita creșterea cheltuielilor. De asemenea, scumpirea ar putea influența deciziile privind achiziția de noi vehicule, însă trecerea la mașini electrice depinde de trasee, infrastructura de încărcare și costurile de achiziție.

Acest tip de măsură vine în contextul unor creșteri de prețuri la energie și gaze, despre care autoritățile au luat deja decizii importante, după cum s-a întâmplat și în cazul scumpirii gazului din martie 2026.

Implementarea ETS2 va fi urmărită cu atenție de companii și consumatori, deoarece orice modificare a prețului la pompă are efecte directe asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor finale ale bunurilor și serviciilor.