Pe scurt: Vântul va atinge viteze de până la 80 km/h la munte, iar în opt județe din sud-estul țării a fost emis Cod galben. Zăpada va acoperi zonele montane înalte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 14 octombrie 2026, o informare de vânt puternic și ninsori la munte, valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18.00.

Potrivit Mediafax, mai multe regiuni din țară vor fi afectate de intensificări ale vântului, iar în zona montană înaltă se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge la 15 centimetri.

Miercuri, 14 octombrie, vântul va sufla cu putere în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului, cu viteze la rafală de 45 până la 55 km/h. Joi, 15 octombrie, și vineri, 16 octombrie, intensificările vântului vor fi resimțite local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, dar și izolat în restul teritoriului, cu viteze de până la 40-50 km/h.

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În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge 60-80 km/h. La altitudini de peste 1500 de metri, sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. ANM precizează că, în special în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul menționat, se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 5 și 15 centimetri.

Totodată, ANM a emis o atenționare Cod galben pentru ziua de miercuri, 14 octombrie, între orele 10.00 și 18.00. Județele vizate sunt Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 până la 70 km/h.

Specialiștii avertizează că vremea se menține instabilă, iar șoferii și turiștii care tranzitează zonele montane trebuie să fie pregătiți pentru condiții de iarnă la altitudini mari. Stratul de zăpadă prognozat poate afecta circulația pe drumurile montane și poate determina scăderea vizibilității.

Acest episod de vreme severă vine după alte perioade cu vreme rece și ninsori la munte înregistrate în ultimele săptămâni. ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să ia măsuri de precauție, mai ales în zonele vizate de avertizări.