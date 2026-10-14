Peste 22.000 de pelerini și-au petrecut noaptea de marți spre miercuri la un rând de aproximativ cinci kilometri, la Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, de hramul din 14 octombrie, potrivit Agerpres.

Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate într-un baldachin amenajat în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. În ciuda frigului din timpul nopții, curtea Catedralei Mitropolitane era arhiplină miercuri dimineață, iar unii pelerini au stat la rând până la 17 ore.

Imagini din dronă cu centrul Iașului în ziua hramului, publicate de Doxologia, publicația oficială a Bisericii Ortodoxe Române:

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Aproximativ 180.000 de pelerini

Potrivit estimărilor organizatorilor, circa 180.000 de oameni au trecut până acum prin dreptul baldachinului. De la începutul pelerinajului, 1.079 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău la rând, iar 52 au fost duse la spital. Jandarmii din Bacău au dat și amenzi pentru provocarea sau participarea la scandal.

Credincioșii ortodocși și catolici sperau să ajungă și la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de prelați condus de mitropolitul Teofan.

O tradiție de secole

Pelerinajul din 14 octombrie se organizează încă din secolul al XVII-lea. Moaștele au fost aduse la Iași în 1641 de domnitorul Vasile Lupu, iar Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei. În ultimii ani, pelerinajul începe în jurul datei de 8 octombrie și se încheie pe 15 octombrie.

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