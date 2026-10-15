Un accident rutier s-a produs într-o intersecție pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. Un tânăr de 24 de ani a fost transportat la UPU Sibiu, după ce a suferit un traumatism toracic.
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Accidentul s-a produs la intersecția cu strada Ștrandului. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere, precum și polițiștii Biroului Rutier Sibiu.
„Echipajul SMURD a acordat asistență medicală unui tânăr în vârstă de 24 de ani, care a suferit un traumatism toracic. Acesta este transportat la UPU Sibiu conștient”, a transmis ISU Sibiu.
Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate. „Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia spre Aeroport, un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Cisnădie, la intersecția cu strada Ștrandului a virat la stânga și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr în vârstă de 24 de ani, domiciliat în localitatea Mârșa, care se deplasa pe Șoseaua Alba Iulia spre zona centrală”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.
Traficul rutier este îngreunat. Revenim cu detalii!
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