Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost transportat în stare gravă la spital în urma unui incident produs în Șaroș pe Târnave. Băiatul și-a prins mâna într-o balotieră.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au intervenit la un incident produs în localitatea Șaroș pe Târnave, în urma căruia un minor a fost grav rănit.
„Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că, din cauze ce urmează a fi stabilite, un minor în vârstă de 16 ani, domiciliat în localitatea Biertan, și-ar fi prins mâna într-un utilaj agricol de tip balotieră”, au transmis polițiștii sibieni.
În urma incidentului, minorul în vârstă de 16 ani, a suferit vătămări corporale grave. La fața locului au venit echipaje SMURD și SAJ, iar ulterior băiatul a fost dus la UPU Târgu Mureș cu elicopterul.
„Echipajul SAJ i-a acordat asistență medicală minorului, care a suferit o amputație incompletă, cu afectarea degetelor și a mâinii. Medicul SAJ a solicitat elicopterul, iar pacientul a fost transportat la Târgu Mureș”, au informat reprezentanții SAJ Sibiu.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și dispunerea măsurilor legale care se impun.
Comentarii
Ultima oră
- Primul studiu despre publicul muzeului Brukenthal: doar 8 din 100 sunt sibieni, iar 3 din 4 l-au vizitat pentru prima dată acum 3 minute
- Vizitatorii cer schimbări la Brukenthal: vor o cafenea în muzeu, lumină mai bună pentru exponate și acces mai simplu acum 49 de minute
- Cât costă Crăciunul în Mărginimea Sibiului și la Păltiniș: prețuri de la 2.600 la aproape 6.000 de lei pentru două persoane acum o oră
- „Pădure” de indicatoare rutiere pe strada Ogorului: locuitorii reclamă peste 100 în mai puțin de 300 de metri / video foto acum o oră
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu avertizează: mănușile nu înlocuiesc igiena mâinilor acum 2 ore