Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost transportat în stare gravă la spital în urma unui incident produs în Șaroș pe Târnave. Băiatul și-a prins mâna într-o balotieră.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au intervenit la un incident produs în localitatea Șaroș pe Târnave, în urma căruia un minor a fost grav rănit.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că, din cauze ce urmează a fi stabilite, un minor în vârstă de 16 ani, domiciliat în localitatea Biertan, și-ar fi prins mâna într-un utilaj agricol de tip balotieră”, au transmis polițiștii sibieni.

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În urma incidentului, minorul în vârstă de 16 ani, a suferit vătămări corporale grave. La fața locului au venit echipaje SMURD și SAJ, iar ulterior băiatul a fost dus la UPU Târgu Mureș cu elicopterul.

„Echipajul SAJ i-a acordat asistență medicală minorului, care a suferit o amputație incompletă, cu afectarea degetelor și a mâinii. Medicul SAJ a solicitat elicopterul, iar pacientul a fost transportat la Târgu Mureș”, au informat reprezentanții SAJ Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și dispunerea măsurilor legale care se impun.

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