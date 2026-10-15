Afacere profitabilă făcută de Amadora pe spatele lui FC Hermannstadt: îl vinde pe Ianis Stoica la preț cvadruplu

Cumpărat de Amadora de la FC Hermannstadt cu 1,15 milioane de euro, Ianis Stoica poate fi vândut de portughezi în iarnă cu minim 5 milioane de euro.

Ianis Stoica a ajuns la Estrela Amadora în vara anului 2025, după ce a impresionat la FC Hermannstadt.

Atacantul român a semnat atunci cu Estrela un contract valabil până în iunie 2028, dar afacerea a fost una falimentară pentru sibieni, care nu au primit niciun euro de la lusitani pentru transfer, în ciuda demersurilor făcute la FIFA.

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În schimb, Ianis Stoica (23 ani) are un start de sezon foarte bun în Portugalia și a stârnit interesul unor cluburi puternice financiar, precum Koln (Germania) sau Anderlecht (Belgia).

Foto: CF Estrela da Amadora

Cele 4 goluri și două assist-uri pe care românul le-a bifat în 8 meciuri la Amadora i-au determinat pe portughezi să îi stabilească un preț de transfer mult mai mare, de peste 5 milioane de euro.

Deși este în proces de faliment, FC Hermannstadt trebuie să primească banii pentru transferul de la Amadora (1,15 milioane euro), după ce FIFA a dat un verdict favorabil clubului sibian. Banii vor intra în contul clubului și vor fi ulterior împărțiți la masa credală. Cel mai probabil, Hermannstadt are și un procent din viitorul transfer al lui Ianis de la Amadora, astfel că suma inițială poate crește.

Surprinzător, Ianis Stoica nu a debutat încă la naționala mare a României, iar selecționerul Gică Hagi nu i-a găsit loc în lotul de 33 din perioada meciurilor din Liga Națiunilor.

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