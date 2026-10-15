Pe scurt: Festivalul Astra Film 2026 transformă Sibiul într-un centru al documentarului, cu premiere, discuții și invitați internaționali.

Astra Film Festival 2026 va transforma Sibiul, între 17 și 25 octombrie, într-un punct de întâlnire pentru iubitorii de film documentar, cu peste 200 de evenimente, proiecții, dezbateri și întâlniri cu cineaști și invitați din țară și din străinătate.

Potrivit organizatorilor, programul complet este disponibil online, iar spectatorii își pot construi propriul traseu prin festival, alegând dintre numeroasele filme și discuții tematice.

Gala de deschidere va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Thalia, fiind prezentată de jurnalista Oana Zamfir. Seara va continua cu DocTalk-ul „Inteligența Artificială – pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”, moderat de Florin Negruțiu, la care vor participa Ștefan Baghiu și Bogdan Lungu. De la ora 19:30, publicul va putea urmări documentarul „Elon Musk dezvăluit” (regia Andreas Pichler, Germania, 2025, 90 min.), care deschide discuția despre putere, tehnologie și influența unuia dintre cei mai cunoscuți antreprenori ai lumii. Detalii și bilete pentru eveniment sunt disponibile aici.

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DocTalks, secțiuni tematice și competiții pentru toate gusturile

Festivalul propune o serie de DocTalks, unde regizori, jurnaliști, invitați speciali și publicul discută teme precum trauma transgenerațională, abandonul școlar sau relația cu inteligența artificială. Aceste întâlniri sunt gândite pentru cei care vor să aprofundeze subiectele filmelor și să participe la conversații deschise. Toate detaliile despre DocTalks pot fi consultate aici.

Patru secțiuni competiționale aduc în fața publicului filme semnate atât de cineaști consacrați, cât și de autori aflați la început de drum: Competiția România, Competiția Europa Centrală și de Est, Voci emergente ale documentarului și DocSchool. Multe dintre titluri sunt prezentate în premieră la Sibiu, oferind ocazia de a descoperi povești și forme cinematografice diverse.

Detalii despre filmele aflate în competiție și bilete pot fi găsite aici.

Pentru cei interesați de anumite teme, organizatorii au pregătit secțiuni tematice care explorează subiecte precum instituții care lucrează împotriva cetățenilor, identitate, traume intergeneraționale, relația dintre tați și fii, experiența războiului sau implicarea civică. Spectatorii pot alege să urmărească filme pe teme care îi preocupă sau să iasă din zona de confort.

Informații despre secțiunile tematice sunt disponibile aici.

Programe speciale pentru studenți și tineri, plus abonamente flexibile

A treia ediție DocStudentHub reunește la Sibiu zeci de studenți la film din România și din alte șase țări, într-un program de analiză, dialog și formare dedicat documentarului. Vizionările din competiția DocSchool sunt completate de discuții și ateliere susținute de profesioniști precum regizorul Liviu Țipuriță și mentorul Tue Steen Müller. Programul creează o întâlnire între perspectiva studenților, experiența autorilor și reacțiile publicului.

Detalii suplimentare pot fi găsite aici.

Astra Film Junior, ajuns la a 18-a ediție, propune copiilor și adolescenților filme pentru trei categorii de vârstă (6+, 11+ și 15+), precum și concursul de bandă desenată „Șase casete, o poveste!”. Profesorii pot consulta programul și condițiile de acces pe site-ul festivalului. Mai multe detalii despre această secțiune pot fi găsite și în articolul De la filme pentru cei mici, la dezbateri despre fake news: Astra Film Junior va avea o ediție specială la Sibiu.

Pentru cei care doresc să participe la mai multe proiecții și discuții, Astra Pass 10 oferă zece intrări la proiecții și DocTalks, la prețul de 200 de lei. Abonamentul nu este nominal și poate fi împărțit cu prietenii sau familia, fiecare participare necesitând rezervare în avans. Biletele individuale costă 25 de lei, iar pentru elevi, studenți și pensionari, prețul este redus la 15 lei. Detalii despre bilete și abonamente sunt disponibile aici.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista celor care pot face nominalizări directe pentru European Film Awards. Evenimentul este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Sibiu și Consiliului Județean Sibiu.

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