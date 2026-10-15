UPDATE: Bărbatul de 72 de ani, rănit în împrejurări încă neclare în județul Alba și transferat în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a fost declarat miercuri, 14 octombrie, în moarte cerebrală. Familia acestuia și-a dat acordul pentru donarea organelor, iar joi au fost demarate procedurile de prelevare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, rănit în împrejurări încă neclare în județul Alba, se află în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

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Pacientul este internat în secția ATI, este intubat, iar medicii sunt rezervați în privința prognosticului.

„Vreau să fac o precizare importantă în legătură cu informațiile apărute în presa din Alba. La acest moment, pacientul Valer Bodea, internat la Sibiu, nu este în moarte cerebrală. Starea sa este foarte gravă, este intubat și se află sub supravegherea medicilor. Dacă, Doamne ferește, situația se va modifica și medicii specialiști vor constata o eventuală moarte cerebrală, acest lucru va putea fi comunicat doar după ce există toate informațiile medicale necesare”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

Bărbatul, originar din județul Vaslui și aflat temporar în Lancrăm, a ajuns inițial la Spitalul Municipal Sebeș. Potrivit informațiilor apărute în Alba24, acesta ar fi fost adus la unitatea medicală de un tânăr, care ar fi susținut că l-a găsit căzut într-o curte. La momentul prezentării la spital, bărbatul era conștient, dar răspundea cu dificultate la întrebări și prezenta mai multe traumatisme, inclusiv o fractură la mâna dreaptă.

Ulterior, pacientul a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Investigațiile efectuate acolo au indicat un politraumatism și prezența unor urme de sânge la nivel cerebral, motiv pentru care medicii au decis transferul de urgență la Sibiu, pentru tratament de specialitate.

Familia încearcă să afle cum s-a produs incidentul

Împrejurările în care bărbatul a fost rănit nu sunt, deocamdată, clare. Familia acestuia suspectează că ar putea fi vorba despre un accident de muncă. Potrivit Alba24, ginerele bărbatului susține că acesta ar fi lucrat în perioada respectivă la construcția unei hale din zona Lancrăm și că ar fi desfășurat activități la înălțime, însă rudele nu au reușit să stabilească dacă a căzut, a fost lovit sau s-a accidentat în alte împrejurări.

Potrivit aceleiași publicații, apropiații bărbatului internat ar fi fost anunțați că pacientul se află în moarte cerebrală, lucru infirmat de Spitalul Clinic Județean Sibiu.

În prezent, bărbatul este internat la ATI Sibiu, în stare gravă, intubat.

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