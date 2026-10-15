Pe scurt:
Un conflict izbucnit într-o locuință din cartierul Dallas s-a lăsat cu violențe și reținerea a doi sibieni. Poliția continuă cercetările sub supravegherea procurorilor.
Doi bărbați din municipiul Sibiu, cu vârste de 45 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind acuzați de lovire sau alte violențe.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în noaptea de miercuri, 14 octombrie 2026, în jurul orei 03:00, la domiciliul bărbatului de 45 de ani, situat în zona cunoscută sub numele de „Dallas”.
Conform informațiilor transmise de polițiști, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, cei doi ar fi agresat fizic alți doi bărbați, de 34 și 38 de ani, care se aflau împreună cu ei în locuință.
După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore.
Poliția Sibiu a precizat că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție, conform legii.
Acest caz vine la scurt timp după alte incidente violente investigate de autorități în municipiul Sibiu. De exemplu, în urmă cu 27 de zile, trei tineri au fost reținuți după o bătaie pe Calea Dumbrăvii, fiind ulterior puși sub control judiciar. Detalii despre acel caz pot fi consultate aici: Trei tineri, reținuți după o bătaie pe Calea Dumbrăvii din Sibiu: au fost puși sub control judiciar.
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