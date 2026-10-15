Pe scurt: PSD promite investiții în sănătate, sprijin pentru firme și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Vezi ce alte măsuri anunță partidul.

Partidul Social Democrat a anunțat joi, 15 octombrie 2026, că va intra la guvernare, cu obiectivul declarat de a pune capăt măsurilor de austeritate și de a susține populația și economia României.

Potrivit comunicatului transmis de PSD Sibiu, partidul își propune să ofere soluții concrete pentru români, să stimuleze investițiile și să evite noi tăieri bugetare.

„România nu mai poate sta în blocaj! Românii au nevoie de soluții, nu de justificări, de investiții, nu de tăieri, de măsuri care să le îmbunătățească viața, nu să le pună noi poveri pe umeri!”, se arată în mesajul PSD.

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Redăm comunicatul PSD Sibiu

“PSD a decis să intre la guvernare!

Nu pentru a continua politica austerității, ci pentru a pune capăt măsurilor care au lovit în populație și în economia românească!

România nu mai poate sta în blocaj! Românii au nevoie de soluții, nu de justificări, de investiții, nu de tăieri, de măsuri care să le îmbunătățească viața, nu să le pună noi poveri pe umeri!

Sănătatea este prioritară!

Vom asigura finanțarea necesară spitalelor și serviciilor medicale esențiale. Sănătatea românilor nu poate fi tratată ca o simplă cifră într-un tabel cu reduceri bugetare!

Vom sprijini firmele românești, nu le vom sufoca prin taxe! Vom accelera aplicarea Planului de relansare economică, vom susține investițiile și locurile de muncă și vom asigura predictibilitate fiscală, fără creșteri de taxe în 2027. Capitalul românesc trebuie încurajat, nu împins spre faliment!

Vom elimina CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități! Sunt categorii care au nevoie de protecție și respect, nu de noi poveri fiscale!

Vom lua măsuri pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii, vom continua investițiile publice, vom clarifica situația proiectelor finanțate din fonduri europene și PNRR și vom construi un buget responsabil pentru 2027.

Totodată, vom prezenta situația reală a deficitului și a datoriilor amânate și vom începe reforma administrativă, prin comasări voluntare și reducerea cheltuielilor inutile.

Ajunge cu austeritatea făcută pe spatele pensionarilor, bolnavilor, familiilor și antreprenorilor români!

România are nevoie de un guvern cu puteri depline, de dezvoltare, de echilibru și de o guvernare care să lucreze pentru oameni!” Deputat PSD Sibiu – Trif Bogdan Gheorghe

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