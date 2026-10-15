Cât costă Crăciunul în Mărginimea Sibiului și la Păltiniș: prețuri de la 2.600 la aproape 6.000 de lei pentru două persoane

Cei care vor să petreacă Crăciunul în județul Sibiu, cu mese festive, colindători și tradiții locale, pot plăti între aproximativ 2.000 și 6.000 de lei pentru un sejur în doi, în funcție de destinație, durata șederii și serviciile incluse. În Păltiniș, unele pensiuni oferă pachete cu pensiune completă, iar în Mărginimea Sibiului, turiștii pot alege experiențe care includ preparate tradiționale, muzică live, vizita lui Moș Crăciun și chiar plimbări cu trăsura sau sania.

Crăciunul din 2026 se apropie, iar ofertele de cazare pentru perioada sărbătorilor au început să apară online. Pentru turiștii care vor să petreacă sărbătorile departe de agitația pregătirilor de acasă, județul Sibiu oferă variante atât în oraș, cât și în stațiunea Păltiniș sau în satele din Mărginimea Sibiului.

Prețurile diferă în funcție de numărul de nopți și de facilitățile incluse. Unele pachete presupun doar cazare și anumite mese, în timp ce altele includ program festiv, băuturi, colindători și activități pentru întreaga familie.

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Crăciun în Sibiel, cu muzică tradițională și colindători

La Pensiunea Sibiel, din Mărginimea Sibiului, un pachet pentru perioada 23–26 decembrie 2026 costă 3.278 de lei pentru două persoane, pentru trei nopți de cazare.

„Oamenii au început să facă rezervări. Avem un grad de ocupare de 85% de Crăciun și de 95% de Revelion. Pentru perioada dintre cele două sărbători, gradul de ocupare este de 38%. De obicei, oamenii preferă să petreacă Crăciunul în familie. Anul acesta este mai bun decât anul trecut, când am avut rezultate bune atât în perioada dintre Crăciun și Revelion, cât și după”, a spus Claudiu Tara, administratorul Pensiunii Sibiel.

Oferta include mic dejun tip bufet, cine în 23 și 24 decembrie, cu băuturi incluse, precum și o cină festivă în ziua de Crăciun, însoțită de muzică tradițională live și colinde.

Familiile pot beneficia și de tarife speciale pentru copii. Un copil cu vârsta de până la șapte ani poate fi cazat gratuit în camera părinților, fără pat suplimentar, iar pentru un copil cu vârsta între 7 și 14 ani se percep 580 de lei pentru întregul sejur, în condițiile publicate de operator.

La Gura Râului, un pachet de aproape 6.000 de lei pentru două persoane

O ofertă mai scumpă este disponibilă la Pensiunea La Vâltoare din Gura Râului. Pentru perioada 23–27 decembrie, tariful publicat este de aproximativ de 3.000 de lei de persoană, pentru patru nopți de cazare în cameră dublă.

„La noi au început de mult solicitările pentru Crăciun. Tariful pentru un pachet de trei nopți, cu demipensiune, este de 2.540 de lei de persoană. Avem și un pachet de cinci nopți, care include cina festivă, la prețul de 2.990 de lei de persoană. Din ce am observat, turiștii preferă sejururile care încep din 24 decembrie.

Cererea este ușor mai scăzută, însă, în general, de Crăciun, oamenii preferă să stea acasă, în familie, și să petreacă sărbătorile în jurul casei. Mai avem locuri disponibile, dar solicitări sunt multe”, a declarat Corina Predatu, administratorul Pensiunii La Vâltoare din Gura Râului.

Pachetul include mic dejun și cină, băuturi la mese, o cină de bun venit, o cină în Ajunul Crăciunului cu Moș Crăciun și colindători, precum și o cină festivă în ziua de Crăciun, cu muzică live și DJ.

Turiștii au inclus și acces la zona SPA, cu piscină interioară încălzită și saună. În program este prevăzută și o plimbare cu trăsura sau cu sania trasă de cai, în funcție de condițiile meteo.

Crăciun de poveste la Carpentiere Arena

O altă variantă pentru petrecerea Crăciunului este Carpentiere Arena, hotel de patru stele situat în Mărginimea Sibiului, la aproximativ 25 de minute de Sibiu. Oferta pune accent pe preparatele tradiționale, servite la masa festivă, dar și pe relaxare, într-un cadru montan. Meniul de sărbătoare include sarmale, carne afumată, caltaboș, tobă, piftie și cozonac, pregătite după rețete tradiționale din zonă. Oaspeții pot vizita și Târgul de Crăciun din Sibiu, iar cei pasionați de sporturile de iarnă au la dispoziție pârtiile din Păltiniș.

Unul dintre punctele de atracție ale hotelului este zona SPA, cu două piscine exterioare încălzite, la temperaturi de 34–38 de grade Celsius, dintre care una de tip infinity, dar și jacuzzi cu cromoterapie, ciubăr tradițional din lemn și saune finlandeză, cu aburi și cu sare himalayană. Hotelul oferă camere și apartamente premium, inclusiv variante cu jacuzzi privat și terasă. Tarifele pachetului de Crăciun pot fi consultate în oferta oficială Carpentiere Arena, iar rezervările se pot face online.

Cât costă Crăciunul la Păltiniș

În stațiunea Păltiniș, turiștii au la dispoziție mai multe variante, de la pensiuni cu pachete complete până la unități care oferă sejururi cu demipensiune.

La Pensiunea Regina Maria, un pachet de patru nopți, în perioada 23–27 decembrie, costă 2.599 de lei de persoană. Pentru un cuplu, prețul ajunge la 5.198 de lei. Adiminstratorul pensiunii spune că rezervările pentru perioada Crăciunului întârzie să apară.

„Nu prea avem rezervări pentru Crăciun. Nici vara nu a fost prea bună, a fost cea mai slabă din acest an. Este posibil ca și iarna să fie la fel, dar sperăm să lucrăm cu locurile ocupate. Prețurile au rămas aceleași ca anul trecut. Avem un pachet special de Crăciun, care include bar deschis și colindători. Anul trecut, în această perioadă, rezervările începuseră deja să apară. Poate că oamenii sunt și mai precauți acum”, a declarat administratorul pensiunii.

Oferta include pensiune completă, open bar, mese festive în Ajun și în ziua de Crăciun, Moș Crăciun și cadouri, cete de colindători, muzică și DJ, foc de tabără, barbecue în aer liber și degustare de vinuri.

O alternativă este Vila Creasta Cocoșului, unde tariful publicat pentru perioada 24–27 decembrie este de 1.300 de lei de persoană pentru trei nopți, în cameră dublă. Astfel, un cuplu ar plăti 2.600 de lei.

Pachetul include pensiune completă, cu trei mese pe zi, inclusiv masa festivă. În program sunt prevăzute vizita lui Moș Crăciun și colindătorii. Pentru copiii cu vârsta între 6 și 16 ani este publicat un tarif de 400 de lei, iar cei mai mici de șase ani beneficiază de gratuitate, potrivit ofertei.

Tot în Păltiniș, Pensiunea Victoria propune un sejur de trei nopți, în perioada 23–26 decembrie, la prețul de 1.650 de lei de persoană. Pentru doi adulți, costul ajunge la 3.300 de lei.

Pachetul include demipensiune, masă festivă și băuturi. Pentru copii, tarifele publicate sunt de 450 de lei pentru cei cu vârste între 5 și 9 ani și de 690 de lei pentru cei între 10 și 14 ani. Copiii mai mici de cinci ani beneficiază de gratuitate, conform condițiilor ofertei.

Cât plătește o familie cu doi copii

Bugetul pentru o familie depinde în special de vârsta copiilor și de tipul camerei rezervate. Unele unități oferă gratuitate pentru copiii mici, în timp ce altele percep tarife separate pentru mese și servicii festive.

La Pensiunea Sibiel, de exemplu, un cuplu cu doi copii, unul sub șapte ani și celălalt cu vârsta între 7 și 14 ani, ar plăti 3.858 de lei pentru trei nopți, dacă se aplică tarifele publicate și copiii pot fi cazați în condițiile prevăzute de ofertă.

La Pensiunea La Vâltoare, un cuplu cu un copil sub cinci ani și unul cu vârsta între 5 și 10 ani ar ajunge la un cost de 6.970 de lei, fără eventualul cost al unui pat suplimentar.

La Vila Creasta Cocoșului, pentru doi adulți și doi copii care se încadrează în categoriile de vârstă cu gratuitate, respectiv tarif redus, costul ar porni de la 3.000 de lei, dacă se aplică tarifele publicate și configurația camerei permite cazarea familiei.

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