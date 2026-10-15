CSU Sibiu va juca în turul 2 al Cupei României cu SCM Timișoara, într-o dublă manșă are va stabili echipa calificată la Turneul Final al competiției.

Partidele din turul 2 al Cupei României la baschet masculin au fost stabilite joi, prin tragere la sorți. Calificată direct în această fază, CSU Sibiu va juca cu SCM Timișoara, echipă calificată din turul 1 al competiției. Manșa tur se va disputa în Sala Transilvania, iar returul este programat la Timișoara. La timișenii evoluează și fostul jucător al lui CSU, Aurelian Gavriloaia.

În turul 1 al Cupei, SCM Timișoara a eliminat pe CSM Petrolul Ploiești. În manșa tur, Timișoara a câștigat la Ploiești, scor 88-74, apoi a pierdut în retur acasă, 65-72, dar s-a calificat cu scorul general de 153-146.

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Meciurile din Turul 2 al Cupei vor avea loc în 23 decembrie şi 13 ianuarie 2027, iar învingătoarele vor merge la Turneul Final 8, programat între 17-21 februarie 2027.

În faza finală a competiţiei vor intra și primele patru clasate în sezonul trecut: U BT Cluj, CSM Oradea, SCM U Craiova şi Dinamo Bucureşti.

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