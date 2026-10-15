Pe scurt: La Sibiu, spălatul corect pe mâini este promovat ca gest esențial pentru sănătatea pacienților și a personalului medical. Află ce recomandă specialiștii spitalului.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează joi, 15 octombrie 2026, Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, subliniind rolul esențial al igienei mâinilor în prevenirea răspândirii infecțiilor.

Potrivit comunicatului publicat de instituție, spălatul corect și regulat pe mâini rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri pentru protejarea sănătății pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

Reprezentanții spitalului atrag atenția că igiena mâinilor este o componentă fundamentală a prevenirii și controlului infecțiilor, atât în mediul spitalicesc, cât și în comunitate. Respectarea regulilor de igienă contribuie la creșterea siguranței și la reducerea riscului de transmitere a microorganismelor, mai ales într-un spital unde se află zilnic persoane cu diverse afecțiuni și grade de vulnerabilitate.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Jr. Robert Fotache, managerul SCJU Sibiu, a declarat: „Igiena mâinilor este unul dintre cele mai simple gesturi prin care fiecare dintre noi poate contribui la protejarea sănătății. Într-un spital, acest gest capătă o importanță deosebită, pentru că siguranța pacientului este o responsabilitate comună. La SCJU Sibiu, promovarea unei culturi a siguranței și a prevenirii infecțiilor reprezintă o preocupare permanentă. Le transmitem pacienților, aparținătorilor și angajaților noștri că respectarea regulilor de igienă înseamnă grijă și respect față de cei din jur.”

Dr. Dragoș Popescu, directorul medical al spitalului, a subliniat că spălarea corectă a mâinilor este o măsură simplă, accesibilă și extrem de importantă pentru prevenirea transmiterii infecțiilor: „În practica medicală, igiena mâinilor face parte din măsurile fundamentale de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale. Este important ca fiecare membru al echipei medicale să respecte cu rigurozitate momentele în care igiena mâinilor este necesară și să transmită aceeași recomandare pacienților și aparținătorilor. Prevenția începe, de multe ori, printr-un gest simplu făcut corect.”

Laurențiu Ghinoiu, directorul de îngrijiri medicale, a precizat că personalul de îngrijire are un rol esențial în menținerea unui mediu sigur pentru pacienți: „Igiena mâinilor trebuie să fie un reflex profesional, dar și un exemplu pe care îl oferim celor pe care îi îngrijim. Fiecare etapă a îngrijirii pacientului presupune atenție, responsabilitate și respectarea procedurilor de igienă. Prin gesturi simple, realizate corect și consecvent, putem contribui la reducerea riscului de infecții și la creșterea siguranței pacienților.”

Recomandări pentru spălatul corect pe mâini și rolul său în prevenirea infecțiilor

Spitalul recomandă ca mâinile să fie spălate în special înainte de a mânca sau de a pregăti alimente, după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut și ori de câte ori sunt vizibil murdare. În unitățile sanitare, această măsură este considerată fundamentală pentru prevenirea și limitarea transmiterii infecțiilor.

SCJU Sibiu încurajează pacienții, aparținătorii și personalul medical să transforme igiena mâinilor într-un obicei firesc, practicat corect și constant.

„Un gest de câteva secunde poate face diferența. Spălați-vă corect pe mâini. Protejați-vă pe dumneavoastră și protejați-i pe cei din jur”, se arată în mesajul transmis de spital.

În contextul Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, medicii sibieni continuă să promoveze gesturile simple care pot avea un impact major asupra sănătății publice.

Comentarii