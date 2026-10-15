Elevii de la „I.L. Caragiale” merg la Cinema City: trei filme despre familie, prietenie și presiunea grupului în cadrul ”CineMind”

Pe scurt: Trei filme, trei zile și discuții cu psihologi: CineMind transformă cinematograful în spațiu de reflecție pentru adolescenții sibieni.

Proiectul CineMind, aflat la prima ediție, va avea loc la Sibiu între 19 și 22 octombrie 2026, fiind dedicat elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a ai Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale”. Potrivit organizatorilor, evenimentul își propune să creeze un cadru de reflecție asupra unor teme esențiale pentru adolescenți, precum identitatea personală, relațiile interpersonale, presiunea socială, empatia și sănătatea psiho-emoțională.

Proiectul este organizat de Asociația „Prichindeii Caragiale” în parteneriat cu Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” din Sibiu și este cofinanțat prin Agenda Educațională a Municipiului Sibiu. Fiecare zi va aduce o proiecție de film urmată de sesiuni de întrebări și răspunsuri, facilitate de psihologi și moderată de jurnalista Oana Ciucă Lázár. Dialogurile vor avea loc într-un cadru care încurajează exprimarea liberă, ascultarea și reflecția asupra situațiilor prezentate în filme.

Simion Constantin Romulus, directorul Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale”, a declarat: „Prin „CineMind” ne propunem să creeam un spațiu alternativ de învățare și conectare, în care cinematografia să faciliteze conversații relevante despre emoții, relații și provocările vârstei. Proiectul pune accent pe dialog și pe posibilitatea de a privi experiențele personajelor din mai multe perspective, într-un context educațional adaptat adolescenților.”

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Programul CineMind propune trei filme și discuții cu psihologi invitați

Prima proiecție, programată pentru 19 octombrie, este filmul Excursie (2023, 93 de minute), care abordează tema nevoii de validare, presiunea grupului și consecințele unei minciuni scăpate de sub control. Sesiunea de dialog de după film va fi facilitată de psihologul Doina Mureșan.

Pe 21 octombrie, elevii vor viziona Castelul Crăiței (2023, 81 de minute), o poveste despre dinamica unei familii afectate de divorț și relațiile dintre părinți și copii. Discuția ulterioară va fi susținută de psihologul Sorina Hadăr.

Ultima zi, 22 octombrie, aduce filmul Podul către Terabithia (2007, 95 de minute), care explorează prietenia, imaginația, diferențele dintre copii și nevoia de apartenență. Dialogul va fi facilitat de psihologul Ioana Micu.

Proiecțiile au loc la Cinema City Sibiu, cu două intervale orare zilnice

Toate proiecțiile din cadrul CineMind se vor desfășura la Cinema City Sibiu, situat în Promenada Mall, pe strada Lector 1–3A. Elevii vor putea participa la filme în două intervale orare, 09:30 și 11:30, în fiecare zi a evenimentului.

Proiectul CineMind oferă adolescenților un spațiu de dialog și reflecție, folosind cinematografia ca instrument educațional pentru a aborda teme relevante pentru dezvoltarea lor emoțională și socială.

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