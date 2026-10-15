Pe scurt:
Elevii care termină clasa a VIII-a în 2027 vor susține Evaluarea Națională după programe noi, aprobate prin ordin de ministru și publicate oficial.
Noile programe pentru Evaluarea Națională 2027 la clasa a VIII-a au fost publicate în Monitorul Oficial, potrivit Edupedu.ro.
Acestea sunt valabile pentru prima generație de elevi care va susține examenul conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, după ce până acum Evaluarea Națională s-a organizat pe baza Legii nr. 1/2011.
Programele au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 5.757 din 29 septembrie 2026 și includ disciplinele Limba și literatura română, Matematică și limbile materne. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că structura și conținuturile examenului sunt oficiale pentru anul școlar 2026-2027.
Lista disciplinelor pentru care au fost publicate programe este următoarea:
- Limba și literatura română
- Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
- Limba și literatura maghiară maternă
- Limba și literatura germană maternă
- Limba și literatura sârbă maternă
- Limba și literatura slovacă maternă
- Limba și literatura croată maternă
- Limba și literatura italiană maternă
- Limba și literatura rromani maternă
- Limba și literatura ucraineană maternă
- Matematică
Fiecare disciplină are o programă nouă, adaptată prevederilor Legii nr. 198/2023. Pentru elevii de clasa a VIII-a, anul școlar 2026-2027 are 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia vineri, 11 iunie 2027, conform calendarului oficial.
Programele detaliate pentru fiecare disciplină pot fi descărcate din Monitorul Oficial
Programele publicate includ conținuturile pentru:
- Limba și literatura română
- Matematică
- Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
- Limba și literatura maghiară maternă
- Limba și literatura germană maternă
- Limba și literatura sârbă maternă
- Limba și literatura slovacă maternă
- Limba și literatura croată maternă
- Limba și literatura italiană maternă
- Limba și literatura rromani maternă
- Limba și literatura ucraineană maternă
Aceste programe stabilesc ce conținuturi vor fi evaluate la Evaluarea Națională 2027 și pot fi consultate de elevi, profesori și părinți în Monitorul Oficial. Publicarea lor vine după ce, în urmă cu aproape un an, Ministerul Educației a lansat noile programe școlare pentru clasa a IX-a.
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