Pe scurt: Elevii care termină clasa a VIII-a în 2027 vor susține Evaluarea Națională după programe noi, aprobate prin ordin de ministru și publicate oficial.

Noile programe pentru Evaluarea Națională 2027 la clasa a VIII-a au fost publicate în Monitorul Oficial, potrivit Edupedu.ro.

Acestea sunt valabile pentru prima generație de elevi care va susține examenul conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, după ce până acum Evaluarea Națională s-a organizat pe baza Legii nr. 1/2011.

Programele au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 5.757 din 29 septembrie 2026 și includ disciplinele Limba și literatura română, Matematică și limbile materne. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că structura și conținuturile examenului sunt oficiale pentru anul școlar 2026-2027.

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Lista disciplinelor pentru care au fost publicate programe este următoarea:

Limba și literatura română

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

Limba și literatura maghiară maternă

Limba și literatura germană maternă

Limba și literatura sârbă maternă

Limba și literatura slovacă maternă

Limba și literatura croată maternă

Limba și literatura italiană maternă

Limba și literatura rromani maternă

Limba și literatura ucraineană maternă

Matematică

Fiecare disciplină are o programă nouă, adaptată prevederilor Legii nr. 198/2023. Pentru elevii de clasa a VIII-a, anul școlar 2026-2027 are 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia vineri, 11 iunie 2027, conform calendarului oficial.

Programele detaliate pentru fiecare disciplină pot fi descărcate din Monitorul Oficial

Programele publicate includ conținuturile pentru:

Limba și literatura română

Matematică

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

Limba și literatura maghiară maternă

Limba și literatura germană maternă

Limba și literatura sârbă maternă

Limba și literatura slovacă maternă

Limba și literatura croată maternă

Limba și literatura italiană maternă

Limba și literatura rromani maternă

Limba și literatura ucraineană maternă

Aceste programe stabilesc ce conținuturi vor fi evaluate la Evaluarea Națională 2027 și pot fi consultate de elevi, profesori și părinți în Monitorul Oficial. Publicarea lor vine după ce, în urmă cu aproape un an, Ministerul Educației a lansat noile programe școlare pentru clasa a IX-a.

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