Pe scurt: Tineri din Sibiu au participat la o întâlnire cu invitați inspiraționali, unde Florian Giubega a vorbit despre importanța educației și implicării comunității.

Evenimentul „Tinerii schimbă lumea” a avut loc în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, aducând în prim-plan importanța educației non-formale, a dezvoltării personale și a orientării în carieră pentru tineri.

Întâlnirea a reunit elevi, cadre didactice și invitați cu experiențe diverse, care au transmis mesaje despre curaj, perseverență și încredere în viitor.

Florian Giubega subliniază rolul comunității în sprijinirea tinerilor

Gazdele evenimentului au fost inspectorul general școlar Emilian Marius Novac și Florian Giubega. Acesta din urmă a accentuat responsabilitatea comunității de a oferi tinerilor sprijinul necesar pentru a-și descoperi potențialul și a-și construi propriul drum.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Cred cu tărie că viitorul nostru sunt tinerii. Sibiul are copii și tineri extraordinari, cu idei, talent și dorința de a reuși. Avem datoria să le oferim încredere, speranță și o educație cât mai bună, dar și să îi ascultăm și să le dăm curajul de a-și urma visurile. Nu putem cere unei generații să construiască un viitor mai bun dacă nu suntem dispuși să investim în ea astăzi”, a transmis Florian Giubega.

Redăm comunicatul de presă al PSD Sibiu

„Viitorul nostru sunt tinerii!” – Educația și inspirația, în centrul proiectului „Tinerii schimbă lumea”, la Sibiu

Sibiul a găzduit evenimentul „Tinerii schimbă lumea”, o inițiativă dedicată educației non-formale, dezvoltării personale și orientării în carieră a tinerilor. Desfășurat în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, evenimentul a adus în fața elevilor invitați cu povești de viață diferite, experiențe valoroase și mesaje despre curaj, perseverență și încredere în propriul viitor.

Evenimentul i-a avut ca gazde pe inspectorul general școlar Emilian Marius Novac și pe Florian Giubega, care a subliniat importanța educației și responsabilitatea comunității de a le oferi tinerilor sprijinul de care au nevoie pentru a-și descoperi potențialul și pentru a-și construi propriul drum.

„Cred cu tărie că viitorul nostru sunt tinerii. Sibiul are copii și tineri extraordinari, cu idei, talent și dorința de a reuși. Avem datoria să le oferim încredere, speranță și o educație cât mai bună, dar și să îi ascultăm și să le dăm curajul de a-și urma visurile. Nu putem cere unei generații să construiască un viitor mai bun dacă nu suntem dispuși să investim în ea astăzi”, a transmis Florian Giubega.

Acesta a evidențiat și valorile care definesc comunitatea sibiană: munca, seriozitatea, respectul, responsabilitatea și grija față de cei din jur.

„Sibiul are o identitate construită de generații de oameni care au muncit, au păstrat tradițiile și au înțeles importanța comunității. Cred că una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem este să transmitem aceste valori mai departe. Tinerii au nevoie nu doar de informații și diplome, ci și de modele, de încurajare și de oameni care să creadă în ei. Uneori, un exemplu bun sau o discuție sinceră pot schimba felul în care un tânăr își privește viitorul”, a mai declarat acesta.

Educația și comunitatea, parteneri în formarea noilor generații

Importanța educației și a colaborării dintre școală și comunitate a fost evidențiată și prin participarea reprezentanților mediului educațional, între care Emilian Marius Novac, inspectorul școlar general al județului Sibiu.

Implicarea mediului școlar în astfel de inițiative poate contribui la apropierea elevilor de experiențe concrete din afara sălii de clasă, oferindu-le oportunitatea de a descoperi noi perspective, de a pune întrebări și de a-și contura mai clar aspirațiile personale și profesionale.

Educația înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Înseamnă dezvoltarea gândirii critice, formarea caracterului, cultivarea respectului și pregătirea tinerilor pentru a deveni adulți responsabili, capabili să contribuie la binele comunității.

Povești de viață și experiențe care inspiră

Printre invitații evenimentului s-au numărat artista Doinița Oancea, stand-up-erul Edi Rădoi, sportivul sibian Daniel Natea și organizatorul de evenimente Alex Cioabă. Fiecare a adus în fața participanților experiențe și perspective din propriul domeniu, oferindu-le tinerilor ocazia de a înțelege că reușita presupune muncă, perseverență, asumarea provocărilor și încredere în propriile forțe.

Florian Giubega a adresat mulțumiri organizatorului proiectului, Cezar Stancu, pentru implicarea și efortul depus în realizarea evenimentului, precum și reprezentanților mediului educațional, cadrelor didactice, elevilor, participanților și tuturor invitaților care au contribuit la această întâlnire.

„Cred că valoarea unui astfel de eveniment nu se măsoară doar în numărul celor prezenți, ci și în ceea ce ia fiecare cu el la final. Poate o idee nouă, poate curajul de a încerca, poate încrederea că poate reuși. Dacă un tânăr pleacă de aici mai motivat și mai încrezător în propriile posibilități, atunci am făcut un lucru bun.

Îmi doresc ca tinerii din Sibiu să simtă că au un loc important în comunitatea noastră, că vocea lor contează și că pot contribui la schimbarea în bine a orașului în care trăiesc. Trebuie să le fim alături, să îi ascultăm și să le oferim oportunități reale. Pentru că viitorul nu începe mâine. Viitorul se construiește astăzi, prin educația pe care o oferim și prin încrederea pe care o investim în tinerii noștri”, a concluzionat Florian Giubega.

Proiectul „Tinerii schimbă lumea” își propune să ofere tinerilor acces la experiențe inspiraționale, dialog și orientare în carieră, încurajându-i să își descopere potențialul și să devină implicați în comunitățile din care fac parte.” a transmis Președinte Tineretul Social Democrat Sibiu – Giubega Gheorghe Florian

Galerie Foto

Comentarii