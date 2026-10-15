Inspirat de teckelul său Matilda, un sibian organizează „Cea mai luuuungă plimbare”: invitație pentru toți cățeii din oraș

Sibiul se pregătește pentru un eveniment plin de voie bună și codițe fericite. Iubitorii de animale sunt invitați să ia parte la prima ediție locală din „CEA MAI LUUUUNGA PLIMBARE”, un eveniment dedicat teckelilor, dar deschis tuturor câinilor, indiferent de rasă.

Evenimentul are loc duminică, 18 octombrie, de la ora 10:30. Punctul de întâlnire va fi Piața Mare, de unde plutonul de patrupede va porni la pas spre Parcul Sub Arini. Traseul se va încheia în zona de platou a parcului, unde cățeii se vor putea juca în voie, iar stăpânii vor avea ocazia să socializeze și să petreacă o dimineață relaxantă în aer liber.

Ideea evenimentului îi aparține lui Claudiu Prundurel, sibian iubitor de animale, inspirat de Matilda, teckelul său în vârstă de 1 an și 2 luni, pe care a adoptat-o din București când avea jumătate de an. După ce a participat la o întâlnire similară în alt oraș, a decis că și comunitatea din Sibiu merită o astfel de adunare prietenoasă.

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„Eu am un teckel și am văzut că s-a făcut o astfel de plimbare în mai multe orașe din România, printre care Ploiești și București, și m-am gândit că și în Sibiu se poate face așa ceva. La Ploiești a fost o adunare mare de teckeli, am mers în plimbare și am încheiat la o cafea. În Sibiu vom porni din Piața Mare și vom încheia în Sub Arini, în zona de platou, unde ne vom juca cu câinii și vom socializa”, spune tânărul.

Evenimentul a stârnit deja entuziasm în rândul sibienilor, zeci de persoane arătându-se interesate să se alăture plimbării. Deși întâlnirea celebrează simpaticii teckeli, mesajul central este clar: „O singură plimbare. Pentru toți câinii.” Prin urmare, puteți veni cu orice patruped sau chiar și fără câine, doar din plăcerea de a fi alături de iubitorii de animale.

Singura regulă importantă a evenimentului este una ce ține de responsabilitate și respect față de oraș: stăpânii sunt rugați să strângă după cățeii lor pe tot parcursul plimbării.

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