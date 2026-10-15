Pe scurt:
Avrigul rămâne fără gaze și curent pe 15 octombrie 2026, din cauza unor intervenții urgente și lucrări de mentenanță. Vezi zonele și intervalele afectate.
Locuitorii din Săcădate se confruntă joi, 15 octombrie 2026, cu întreruperi ale alimentării cu gaze naturale și energie electrică, potrivit Primăriei Orașului Avrig.
Primăria Orașului Avrig a anunțat că, pentru efectuarea unor lucrări de intervenție neplanificată în regim de urgență pe racordul SRM Săcădate, este necesară sistarea alimentării cu gaze naturale a SRM Săcădate (SB) joi, 15 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 15:00.
Autoritățile au transmis că această măsură este impusă de necesitatea unor reparații urgente la infrastructura de gaze.
Reprezentanții administrației locale au mulțumit locuitorilor pentru înțelegere și au recomandat prudență pe durata intervenției, având în vedere impactul asupra confortului zilnic și posibilele dificultăți în utilizarea aparatelor pe gaz.
Comentarii
Ultima oră
- Accident într-o intersecție pe Șoseaua Alba Iulia: tânăr rănit și trafic îngreunat acum 1 minut
- Bătaie în toiul nopții în zona „Dallas” din Sibiu: doi bărbați au fost reținuți acum 13 minute
- Noapte cu probleme pentru un șofer din Axente Sever: fără permis și cu alte două infracțiuni la dosar acum 13 minute
- Zboruri din Sibiu către cele mai frumoase Târguri de Crăciun din Europa: bilete de la 300 de lei în Germania, dar mai piperate spre Viena acum 31 de minute
- Primul mesaj al Papei Leon după operația de cancer: „Vă rog să vă rugați pentru mine” acum 55 de minute