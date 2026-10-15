Pe scurt: Avrigul rămâne fără gaze și curent pe 15 octombrie 2026, din cauza unor intervenții urgente și lucrări de mentenanță. Vezi zonele și intervalele afectate.

Locuitorii din Săcădate se confruntă joi, 15 octombrie 2026, cu întreruperi ale alimentării cu gaze naturale și energie electrică, potrivit Primăriei Orașului Avrig.

Primăria Orașului Avrig a anunțat că, pentru efectuarea unor lucrări de intervenție neplanificată în regim de urgență pe racordul SRM Săcădate, este necesară sistarea alimentării cu gaze naturale a SRM Săcădate (SB) joi, 15 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Autoritățile au transmis că această măsură este impusă de necesitatea unor reparații urgente la infrastructura de gaze.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Reprezentanții administrației locale au mulțumit locuitorilor pentru înțelegere și au recomandat prudență pe durata intervenției, având în vedere impactul asupra confortului zilnic și posibilele dificultăți în utilizarea aparatelor pe gaz.

Comentarii