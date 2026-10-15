Liliana Coldea, fost director al Spitalului General CF (actualmente Spitalul Municipal Sibiu), a fost trimisă în judecată. Aceasta este acuzată de săvârșirea a 12 infracțiuni de luare de mită.

În urmă cu doi ani, în septembrie 2022, Liliana Coldea a intrat în atenția procurorilor, fiind acuzată de luare de mită. De curând, medicul, fost director al Spitalului CF, dar și al Spitalului Județean, a fost trimis în judecată.

„La data de 08.10.2026 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a unui medic în vârstă de 54 de ani, pentru săvârșirea a 12 infracțiuni de luare de mită în concurs real. Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada februarie – august 2024, inculpata, în calitate de medic în cadrul Spitalului General C.F. Sibiu (actualmente Spitalul Municipal Sibiu), a primit diverse sume de bani şi bunuri cu titlu de mită, din partea pacienților sau aparținătorilor acestora, în legătură cu îndeplinirea actului medical”, informează Prim-procuror adjunct Simion Dan Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

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Rechizitoriul însoțit de dosarul cauzei a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Sibiu.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

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Cine este Liliana Coldea

Liliana Coldea, în vârstă de 54 de ani, este medic primar cardiolog și medic primar în medicină internă. Din anul 2008 și până în 2020, Coldea a fost managerul Spitalului CF din Sibiu, cu o pauză scurtă în perioada 2013-2014. Coldea a fost inclusiv managerul celui mai mare spital din județul Sibiu. Ea s-a fost la conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) la începutul pandemiei, pentru câteva luni, din mai până în noiembrie 2020, după care a decis să demisioneze.

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